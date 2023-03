Umbau am Bahnhof Berlin-Köpenick Bahnhofstraße komplett gesperrt

In Köpenick wird in diesen Tagen vor allem über ein Thema diskutiert: Die Deutsche Bahn baut das Gebäude am Elcknerplatz von einem einfachen S- zu einem Regionalbahnhof aus. Neue Gleise und Bahnsteige, Aufzüge, Fußgängerbrücken und eine verbreiterte Bahnhofstraße stehen unter anderem auf dem Plan. Frühestens 2027 sollen alle Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Bis dahin kommt es allerdings immer wieder zu Sperrungen auf den Schienen. Und zwar ab sofort: Vom 17. bis zum 20. März fahren keine S-Bahnen zwischen Friedrichshagen und Karlshorst, es ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die S3 pendelt währenddessen im 10-Minuten-Takt zwischen Erkner und Friedrichshagen sowie zwischen Karlshorst und Ostbahnhof bzw. Spandau. Der nächste Schienenersatzverkehr wird vom 3. bis zum 17. April eingerichtet.

Auch der Straßenverkehr muss Umwege in Kauf nehmen. Zwischen dem 21. und 24. März ist die Bahnhofstraße wegen Arbeiten an den Brücken vollständig gesperrt, ab 17. Mai folgt die Hämmerlingstraße für einen knappen Monat. Die Umleitungen für KfZ und Fahrradfahrende sind ausgeschildert.

Und hier weitere Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick:

„Besucher sollen lernen, ihr Auto zuhause zu lassen”, hieß es unlängst im Stadtentwicklungsausschuss von Seiten des Bezirksamts mit Blick auf die Neugestaltung des Spreeparks in Plänterwald. Die Linke kritisiert diese Haltung als „Erziehungsmaßnahme” und geißelt ein aus ihrer Sicht ohnehin unzureichendes Verkehrskonzept. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Stärkste Partei in Treptow-Köpenick: CDU wählt Dustin Hoffmann zum Fraktionsvorsitzenden

Für jeden das passende Buch: Panni Laszlo engagiert sich in einer Bibliothek für geflüchtete Kinder

Zukunft des Park Center Treptow: Vom leerstehenden Gebäude zum lebendigen Stadtquartier?

Bezirk bildet Klimanetzwerk mit Nachbarkommunen in Brandenburg

Ein Jahr „fremdgeschwommen”: Moby Dick schippert nicht mehr über den Müggelsee

Ausflug in Berlins Randbezirke: Ende März startet die Aktionswoche „Ab ins B!”

