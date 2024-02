Umzug der Polizei Berlin-Lichtenrade Wegen Sanierung temporär im Nachbarbezirk

Der Polizeiabschnitt 47, der seinen Sitz in Lichtenrade hat, ist seit Ende Januar vorübergehend nach Lankwitz in die Eiswaldtstraße 2-18 umgezogen. Grund sei eine dringend notwendige Sanierung des 35 Jahre alten Dienstgebäudes am Lichtenrader Damm 211.

Rund ein Jahr soll es dauern, bis die Beamt:innen und Mitarbeiter:innen zurückkehren. Der Abschnitt 47 ist für die Ortsteile Lichtenrade, Mariendorf-Süd und Marienfelde des Bezirks Tempelhof-Schöneberg zuständig.

Am neuen Standort in Lankwitz in Steglitz-Zehlendorf ist jedoch bislang kein Besucherverkehr möglich. Nur für Terminvereinbarungen, etwa für Vernehmungen, gelte dies nicht. Es soll jedoch ein Kontaktbüro der Polizei in Lichtenrade eingerichtet werden.

Ort und Öffnungszeiten des Kontaktbüros noch unklar

Wo dieses Büro seinen Sitz haben soll und wann es geöffnet hat, steht noch nicht fest. Bürger werden gebeten, sich auch an die umliegenden Polizeiabschnitte 44 (Tempelhof), 46 (Lankwitz) und 48 (Rudow) zu wenden. Auch auf die Möglichkeit der Anzeigenerstattung über die Internetwache der Polizei Berlin (www.internetwache-polizei-berlin.de)wird hingewiesen.

Die telefonischen Erreichbarkeiten, vor allem der Polizeiwache unter der Rufnummer (030) 4664-447701, bleiben unverändert. Postalisch erreichen Sie den Polizeiabschnitt 47 unter folgender Adresse: Polizei Berlin, Polizeidirektion 4 (Süd), Abschnitt 47, Eiswaldtstraße 2-18, 12249 Berlin.

