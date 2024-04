Im 30. Jahr seines Bestehens zieht der Verein Ball e.V., der das Stadtteilzentrum Biesdorf betreibt, in neue Räumlichkeiten: Voraussichtlich ab diesem Sommer finden die Angebote in einem umgebauten Pferdestall im Gut Biesdorf statt.

Nachdem das Stadtteilzentrum 2013 aufgrund der Sanierung das Schloss Biesdorf verlassen musste, hatte es zehn Jahre lang in der „gelben Villa“ an der B1 sein Zuhause.

Der Umzug auf den Gutshof hätte eigentlich schon längst stattfinden sollen. Doch wie bei so vielen Bau- und Umbauprojekten in der Stadt kam es auch hier zu Verzögerungen: „Baustellen dauern ja traditionell länger als gedacht, sind teuer als im Angebot dargestellt und entwickeln regelhaft überraschende Wendungen, weil man Dinge vorher nicht kannte, dito nicht einschätzen konnte, sich dazu Preise erhöhen und Personal wegbleibt, mit dem gerade fest gerechnet wurde“, sagt Bezirksstadträtin Juliane Witt (Linke). Nun befinde sich der Ausbau aber auf der Zielgeraden.

Was in Zukunft mit der gelben Villa passiert, ist unterdessen noch unklar. Das Gebäude gehört der BSR, die offenbar über einen Abriss nachdenkt. Verschiedene Bezirksverordnete hatten vergangene Woche in der BVV den Wunsch geäußert, dass dort auch in Zukunft soziale Projekte Platz finden können. „Wir werden dazu nachhaken“, so Witt.

Mehr Themen, Tipps und Termine bietet der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Marzahn-Hellersdorf. Er erscheint jeden Dienstag und kann – wie die Newsletter für die anderen elf Bezirke – unter www.tagesspiegel.de/bezirke bestellt werden. Und hier ein Überblick über die Themen der aktuellen Ausgabe für Marzahn-Hellersdorf.

Aus einer Elterninitiative heraus haben engagierte Nachbarinnnen und Nachbarn rund um die Florastraße in Mahlsdorf Nord den Verein „Kiezprojekt e.V.“ gegründet. „Unser Ziel ist es, eine lebendige und inklusive Gemeinschaft zu fördern, in der sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt“, sagt die Vereinsvorsitzende Julia Friedrich.

heraus haben engagierte Nachbarinnnen und Nachbarn rund um die Florastraße in Mahlsdorf Nord den gegründet. „Unser Ziel ist es, eine zu fördern, in der sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt“, sagt die Stillstand am Blumberger Damm: Wie es mit der Wohnanlage am Schlosshof Biesdorf weitergeht

weitergeht Mit 40 Stundenkilometern den Kienberg hinunterrodeln: Neubau der Natur-Bobbahn startet

startet Cannabis-Club bereitet sich vor: Besuch einer zukünftigen Anbaufläche in Marzahn

in Marzahn “Ge(h)meinsam unterwegs”: Nachbarschaftsaktion lädt zum Spaziergang ein

lädt zum Spaziergang ein Jugendliche gestalten Jugendpolitik: Anmeldung für die Bundesjugendkonferenz ab sofort möglich

ab sofort möglich Künstlerischer Wettbewerb für Häuser in der Hoyerswerdaer Straße: Gewinner steht fest

in der Hoyerswerdaer Straße: Gewinner steht fest „Meine Lieblingsplatte”: Bezirksamt ruft um Fotowettbewerb auf

Bezirksamt ruft um Fotowettbewerb auf Frust in der Nachbarschaft: Warum der Neubau der „Entenbrücke” so lange dauert