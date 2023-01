„Ungewöhnliche Personen, ungewöhnliche Räume“ Fotografin porträtiert das Bürgertum in Berlins City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 272.000 Mal abonniert. Mit rund 36.800 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Zehn Jahre lang hat Anne Schönharting zahlreiche Menschen in deren Charlottenburger Wohnungen fotografiert. Ihr Projekt „Habitat“ sei ein Gesellschaftsporträt des Bürgertums mit „ungewöhnlichen Personen in ungewöhnlichen Räumen“, sagt die Fotografin und Künstlerin. Ein Buch mit vielen der Bilder ist soeben erschienen, demnächst folgt eine Ausstellung im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf. Unser Autor hat Anne Schönharting zu einem Gespräch getroffen. Darin lobt sie auch die „Toleranz“ einiger Porträtierter angesichts der „nicht immer schönen“ Fotos. Weitere Themen im Newsletter diesmal:

Karstadt-Warenhaus vor der Schließung: Keine Ersatzarbeitsplätze für das Personal in der Wilmersdorfer Straße

Sichere Schulwege, ein bezirkseigener Abschleppwagen und die Zukunft des ICC – unsere BVV-Themenvorschau

So selten werden Sozialwohnungen in der City West gebaut

Buchautor erklärt die Geschichte der Ringbahn

Warum die Postbank in Schmargendorf geschlossen ist

