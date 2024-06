Verkehrsberuhigung für den Ostkreuz-Kiez in Berlin : Fehlt Friedrichshain-Kreuzberg Geld für Poller?

Das Ostkreuz in Berlin soll weitestgehend vom Durchgangsverkehr befreit werden. Aber fehlt es dem Bezirk am Geld zur Umsetzung von Pollern, Absperrungen und Co?