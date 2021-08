Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

"Kiezblocks", das heißt: In Berliner Kiezen entstehen Zonen, die von Autos zwar getrennt befahren, aber nicht durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Vorbild sind sowohl namentlich als auch vom Vorgehen her die "Superblocks" in Barcelona. Die Bezirksverordneten in Berlin-Mitte haben nun mit dem Stimmen von Grünen, SPD und Linken gleich zwölf Kiezblocks im Bezirk beschlossen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Mitte vor den Wahlen: Fragen an die Parteien zum Thema Müll

BVV unterstützt Vagabund Brauerei im Streit mit dem Bauamt

Frühere Sperrstunde: Lokale in der Tucholskystraße müssen draußen ab 22 Uhr schließen

Keine Büsche mehr, dafür Brache und Bauzaun im Louise-Schroeder-Park

Tipp: Perlenkiezfest in Moabit besuchen

Corona-Update: Bisher 1280 Menschen im Alexa geimpft

BVV fordert mehr mobile Impf-Angebote

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Ein Jahr nach der Räumung des „Syndikats“: Bezirksamt stoppt Umwandlung der Weisestraße 56

Bürger:innenbeteiligung für Verkehrsberuhigung im Rollbergkiez

Neukölln vor den Wahlen: Was die Parteien gegen Armut unternehmen wollen

Welche Parteien sonst noch für die BVV kandidieren

BVV unterstützt Pflegestreik bei Vivantes

Buchhandlung „Curious Fox“ sucht neue Räume

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Kulturkampf in Frohnau: Dieser Streit ist keine Bagatelle

Die Geschichte des Bahnhofs Tegel: Von der Kremmener Bahn zur französischen „Gare de Berlin“

Neue Dörfertour durch Reinickendorf: Wittenau, Heiligensee, Tegel als Ziele

Lübars: Was tun, wenn man muss, aber nicht weiß, wo?

Auguste-Viktoria-Kiez: Ein Dreier-Team sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Radwege: Reinickendorf kann so furchtbar sein

