Verkehrswende nicht nur für die, die laufen können Zu viele Poller und zu wenig Barrierefreiheit sind Themen im Berliner Südwesten

Dass der Klimawandel auch eine Veränderung der Fahrgewohnheiten und -möglichkeiten nach sich zieht, ist – zumindest theoretisch – bei vielen Menschen angekommen. Doch stellt die Mobilitätswende gerade Menschen mit Behinderung vor besondere Herausforderungen. Der kaputte Aufzug im Bahnhof ist ebenso eine Hürde wie die Bepflasterung vor der Haustür, fehlende Leitsysteme, fehlende Busanschlüsse oder Platz für den Rollstuhl. Wie eine inklusive Verkehrswende gelingen kann, soll am Mittwoch, 11. Oktober, ab 18 Uhr bei der Diskussionsrunde „Wie müssen wir morgen mobil sein?“ in der Zehlendorfer Villa Donnersmarck (Schädestraße 9-13, 14165 Berlin) Thema sein. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an info@villadonnersmarck.de wird gebeten.

„Von sicheren Fahrradwegen profitieren Menschen mit Behinderung erst einmal eher wenig“, heißt es in der Einladung der Fürst Donnersmarck-Stiftung. „Verkehrsberuhigte Quartiere lassen oft Barrierefreiheit vermissen, Poller blockieren eher den Zugang für Pflege- und Fahrdienste.“

Die Frage, wie eine Mobilitätswende für alle gelingen könnte, wird aus Sicht der Betroffenen Gerlinde Bendzuck von der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin beantworten. Was alles bei der BVG überlegt wird und wie das Verkehrsunternehmen attraktiver für Menschen mit Beeinträchtigungen werden könnte, stellt Hanna Matthies, die Beauftragte für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und Senioren, dar. Auch Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne) wird auf dem Podium Platz nehmen. Den Blick weiten soll der Zukunftsforscher Julian Horn – wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte, ist sein Thema.

Warum ist das nicht ganz normal? Bürgersteige für alle, egal ab Laufender oder Rollender. © imago/Panthermedia

