Verlängerung der Tramlinie M10 Ab Sommer bis nach Moabit

In wenigen Monaten gehört die M10 zu den längsten Tramlinien der Stadt: Dann führt sie von der Warschauer Straße in Friedrichshain durch Prenzlauer Berg und Mitte bis zur Turmstraße in Moabit. Der Ausbau, der 2021 gestartet wurde, soll im Sommer fertiggestellt sein. Auf Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) teilte die BVG vor kurzem mit, dass die Gleisbauarbeiten auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Turmstraße mittlerweile abgeschlossen sind. Im Mai erfolgte die Verlegung von Rollrasen zwischen den „grünen Gleisen“ sowie die Ausstattung der Haltestellen. Auch die Bahnstromleitungen sind bereits installiert.

Den zunächst geplante Termin für die Inbetriebnahme der Strecke am 30. Juni muss die BVG allerdings verschieben. Die Straßen und Gehwege sind noch nicht fertig, die Einrichtung der Ampel verzögert sich. Zudem gab es Probleme beim Leitungsbau im Untergrund, was die Bauzeit verlängert habe, heißt es. Die Eröffnung der rund 2 Kilometer langen Strecke, deren Bau 33 Millionen Euro gekostet hat, solle jedoch im dritten Quartal dieses Jahr erfolgen.

Auch zur Weiterführung der Straßenbahnlinie bis nach Jungfernheide macht die BVG bereits konkrete Angaben: Die soll 2028 in Betrieb gehen. Aktuell befinde man sich in der Entwurfsplanung, den Antrag auf Genehmigung des Vorhabens wolle man 2024 einreichen.

Dies ist ein Text aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Mitte, der jeden Mittwoch erscheint.

