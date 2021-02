Was wird aus dem Krankenhaus Hohengatow? Still liegt es am Waldrand von Berlin-Spandau, die Havel ums Eck. Schnee und Matsch bedecken die einstigen Bettenhäuser und Parkplätze für die Krankenwagen.

Die alte Klinik ist seit 1996 nicht mehr in Betrieb, wurde nur noch als Flüchtlingsheim genutzt. Seit Dezember 2020 steht alles leer. Und nun? Was wird aus dem verwaisten Komplex hier draußen am Berliner Stadtrand?

Wilde Gerüchte machen längst die Runde. Im Frühjahr 2021 berichtete der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau über die Sorgen der Nachbarschaft. Das Thema war längst auf der Rathaus-Agenda gelandet.

Sorgen macht sich auch der Tennisclub der Ärzte nebenan. Der "TC Hohengatow" um Bernd Grigalat bangt um seine Zukunft. Vor 60 Jahren wurde er als Sportverein von Ärzten gegründet.

Jetzt hat sich der Vivantes-Konzern beim Spandau-Newsletter gemeldet. „Ja, Vivantes ist aktuell noch Eigentümer der Liegenschaft in Hohengatow“, sagte eine Sprecherin zum Spandau-Newslettter. „Es wurde jedoch entschieden, diese Liegenschaft im Laufe des Jahres 2021 zu veräußern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum Verkaufsprozess derzeit keine näheren Angaben machen können. Ob und wann eine Kündigung des Mietvertrags mit dem ansässigen Tennisclub notwendig wird, ist abhängig vom Verkaufsprozess.“

Drei Etagen, Fahrstühle, Kantine, links die Energiezentrale. Das Krankenhaus Hohengatow im Februar 2021. Foto: Rico Gries

Der Tennisclub Hohengatow im Wald. 4 Tennisplätze und ein langes Clubshaus. - Spandau-Newsletter: leute.tagesspiegel.de Foto: Rico Gries

Und das Berliner Immobilienmanagement BIM sagte dem Spandau-Newsletter: „In Bezug auf die Liegenschaft am Waldschluchtpfad befinden wir uns derzeit in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Integration.“

Januar 2021. Hohengatow, Wendeschleife Waldschluchtpfad. Links das alte und geschlossene Krankenhaus. Foto: André Görke

Und was sagt der Bürgermeister? Der CDU-Bezirksverordnete aus Gatow, Ingo Marquardt, hat das Gelände auf die Rathaus-Agenda gesetzt.

1000 Leute wohnen in Hohengatow, es gibt keinen Kiosk, keinen Supermarkt, dafür aber rumpelige Straßen, einen buddihistischen Tempel und zwei Bierlokale. Der BVG-Bus kommt nur per Telefonanruf ins Wohngebiet.

Vorne an der Hauptstraße fährt der Schnellbus X34 in die Stadt, aber der steckt genau wie alle anderen 20.000 Leute hier im Spandauer Süden morgens immer im Stau, weil hier weit und breit keine Schienen zu finden sind (was den Wohnungsbau und die Verdichtung hier im ländlichen Süden beschleunigen würde, was viele auch wieder nicht wollen in Kladow und Gatow). 2018 hatte die CDU hier eine hohe und lange Brücke über die Havel vorgeschlagen, doch die brachte nur Unruhe und Sorge vor den Autokolonnen in Hohengatow. Hier zeigt der Spandau-Newsletter Ihnen ein paar Bilder aus dem Kiez.

Februar 2021. Hohengatow, Waldschluchtpfad, der Hintereingang zum Krankenhaus Hohengatow. Foto: André Görke

Sommer 2020. Zwischen Kladow und Gatow liegt "Hohengatow". Und versteckt im Wald befinden sich vier Tennisplätze und ein altes,... Foto: André Görke

Sommer 2020. In Hohengatow gibt es sogar einen buddhistischen Tempel im Wohngebiet. - Hier gibt es den Spandau-Newsletter vom...

Entsteht hier eine Neubausiedlung anstelle des Krankenhauses? Möglich. Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, sagt: „Es besteht ein Baunutzungsplan, der eine Wohnbebauung zulässt.“ Ist der Verein in seine Existenz bedroht? „Dies kann nicht ausgeschlossen werden.“ Für 2021 erwartet Baustadtrat Frank Bewig, CDU, aber noch keinen Einsatz der Abrissbagger. Das hatte er neulich dem Spandau-Newsletter gesagt.

August 2020. Die Tennisanlage vom TC Hohengatow neben dem Krankenhaus Hohengatow; im Sommer 2020 noch Flüchtlingsunterkunft. Foto: André Görke

Das Rathaus kann die Tennisplätze auch kaufen. Klitzekleiner Haken. Das betreffende Grundstück ist 4600 Quadratmeter groß. Das Rathaus müsste zwischen 700.000 und 2,3 Mio Euro an Vivantes überweisen. Kleebank: „Eine derartige Summe ist aus Bezirksmitteln nicht zu erbringen.“ Andere Grundstücke für einen Tennisplatz in Hohengatow habe der Bezirk nicht. Der Matchball naht hier draußen am Berliner Stadtrand. – Quelle: Drucksache Nr 2097

Lesen Sie mehr aus Berlin-Gatow: Wird auf der alten Bockwindmühle Gatow bald geheiratet? Die Idee hat einen Haken - das erklärt der Stadtrat im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

