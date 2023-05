Viele Wohngeldanträgen in Berlin-Lichtenberg Mehr Personal und neue Räume für das Wohnungsamt

Im Wohnungsamt werden seit Anfang März 2023 sukzessive zusätzliche Personalstellen besetzt. Insgesamt sollen 24 neue Mitarbeiter:innen eingestellt werden, sodass ein Umzug in neue Räumlichkeiten in der Oberseestraße notwendig geworden ist.

Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt dann der Umzug des gesamten Wohnungsamtes in ein Dienstgebäude in der Wartenberger Straße. Wohngeldanträge können nach wie vor online oder per Post gestellt werden.

Im Rahmen der Wohngeldreform 2023 wurde beim Wohnungsamt Lichtenberg eine sehr hohe Zahl an Wohngeldanträgen eingereicht. Dies führte zu längeren Bearbeitungszeiten, wie das Bezirksamt mitteilte. Die zusätzlichen Personalstellen hat das Wohnungsamt für den erheblichen Mehraufwand zur Bearbeitung der Anträge erhalten.

Weil die zusätzlich bewilligten Stellen erst ab März besetzt werden konnten, wurden vorübergehend mehrere Mitarbeitende des Bürgeramtes 1 in Neu-Hohenschönhausen im Wohnungsamt eingesetzt. Diese Mitarbeiter:innen wechseln zum 1. Mai 2023 nun wieder an ihre regulären Arbeitsplätze in das Bürgeramt zurück.

