Von wegen Berliner Kneipensport! „Wir kegeln in der Zweiten Liga“

Spandau, du und deine Kegelszene. Das war noch nie Thema: der Kegelsport. Dabei kennt jeder bestimmt eine Berliner Gaststätte, in deren Keller sich eine Bahn befindet. Hier spricht Ole Peitz vom Spandauer SV über seinen Klub, die 2. Liga, Kegeltipps, Live-Streaming, Wünsche ans Rathaus – und das nächste Heimspiel am Sonnabend in Siemensstadt. Das Interview erschien wieder zuerst im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau - den gibt es in voller Länge und kostenlos hier: tagesspiegel.de/bezirke.

Lieber Herr Peitz, Sie haben mir eine klasse Geschichte geschrieben. Sie sind nämlich Mitglied beim legendären Spandauer SV – aber nicht bei den Fußballern!

„Tatsächlich bin ich 1983 in den Spandauer Sportverein eingetreten. Und zwar in die seit 1929 bestehende Kegelabteilung.“

Der SSV ging 2014 pleite, aber die Kegler gab es die ganze Zeit?

„Schon vor der Insolvenz des Hauptvereins haben wir uns als Abteilung selbständig gemacht. Zu diesem Zeitpunkt absolvierten wir unseren Spielbetrieb als Spielgemeinschaft mit dem Kegelclub Condor 67 Spandau. Später kam die Kegelabteilung des SC Siemensstadt hinzu und wir spielten unter der Bezeichnung Spielgemeinschaft Spandau. Heute spielen wir als Spandauer Sportverein.“

In rot-weißen Trikots?

„Früher kegelten wir in weißen Trikots mit roten Applikationen und roten Röcken und Hosen. Durch die Spielgemeinschaften wurden die Farben der anderen Clubs mit aufgenommen, deshalb sind unsere jetzigen Trikots blau. Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Jahr zu den traditionellen Farben zurückkehren.“

Sie gehören zu Spandaus besten Keglern und spielen in der 2. Liga. © privat

Und wo spielen Sie?

„Unsere Erste spielt in der Zweiten Bundesliga, Staffel 3, hat es bisher also auch noch nie höher geschafft als der SSV im Fußball damals, ist aber durchaus auf Dauer erfolgreicher. Die zweite Mannschaft spielt in der höchsten Berliner Spielklasse.“

Kegeln kenne ich nur aus urigen Restaurantkellern. Wo kegeln Sie und wer kegelt bei Ihnen?

„Die Heimat unseres 27 Mitglieder umfassenden Clubs ist die wunderschöne Kegelsportanlage in Siemensstadt im Lenther Steig 7. Wir kegeln allerdings bei Auswärtsspielen auch in Köpenick, Marzahn, Lindenberg, Eggersdorf, Vetschau, Arendsee oder auch Königs Wusterhausen, wo übrigens unser derzeit bester Einzelspieler Steffen Kuttig den Kegelsport erlernte. Die allerschönste Kegelhalle der Welt ist und bleibt jedoch die Erstgenannte.“

…und kann man da als Zuschauer zugucken?!

„Lautstarke Unterstützung von Zuschauern ist selbstverständlich gern gesehen und gehört: Die nächsten Heimspiele der Bundesligamannschaft starten am 22. Oktober um 13 Uhr gegen den SV Binde und am 23. Oktober um 10 Uhr gegen den Aufsteiger aus Alleringersleben. Der Zugang zur Kegelhalle erfolgt im Lenther Steig unter der S-Bahn-Brücke hindurch und dann auf der linken Seite in die Parkplatzeinfahrt hinein. Der Eintritt ist frei. Wir streamen auch unsere Spiele: www.kegler-von-spandau.de.“

Frauen und Kegeln? Die Damenmannschaft der SG FE 27 Spandau/Hansa Berlin wurde zuletzt Deutscher Meister. Ole Peitz, Spandauer SV

Kegeln gilt ja als Männerdomäne. Haben Sie auch Frauen und Kinder?

„Tatsächlich werden wir leider immer weniger Sportler, was uns vom neuen SSV unterscheidet. Im Verein der Kegler von Spandau e.V., dem auch wir als Spandauer SV angehören, gibt es eine sehr erfolgreiche Damenmannschaft der SG FE 27 Spandau/Hansa Berlin, die in der Ersten Liga spielt und zuletzt auch Deutscher Meister und Vizemeister wurde. Bei uns ist jeder willkommen, der den Kegelsport ausprobieren möchte. Was uns vereint, ist die Freude, gemeinsam Spaß haben zu wollen. Wer sich angesprochen fühlt, kann sehr gern an unserem Trainingstag vorbeikommen – donnerstags ab 18 Uhr. Mitzubringen wären saubere Hallenturnschuhe, legere Sportkleidung und gute Laune. Kugeln liegen immer auf und Kegel sind zum Umwerfen ausreichend und immer wiederkehrend vorhanden.“

Sie sind der Kenner: Tipps, welche Kegelorte in Spandau klasse sind oder wo es Ihnen selbst Spaß macht?

„Herr Görke, wie schon zuvor beschrieben gibt es zwar viele Kegelbahnen, auch in Kellern Spandauer Restaurants noch, aber unsere im Lenther Steig ist die allerschönste und beste, die am meisten Spaß macht, weil dort aufgrund der tollen Pflege auch ganz oft mal „alle Neune“ fallen. Gespannt bin ich allerdings auf den Kegelbahnneubau in Falkensee. Die Falkenseer Kegler absolvieren ihre Heimspiele ja derzeit noch im Klubhaus Westerwaldstraße im Falkenhagener Feld, wo es vier Kegelbahnen gibt, auf denen ich als Kind bei einem Geburtstag mal gekegelt habe.“

Sie sind selbst Spandauer?

„Ich bin Ur-Spandauer, mehrmals um- doch nie weggezogen. Meine Grundschule war die Askanier-Grundschule in der Borkzeile und mein Abitur habe ich am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in der Galenstraße absolviert. Seit dem bin ich im öffentlichen Dienst tätig, natürlich in Spandau.“

Das Rathaus liest mit: Was gehört auf die lokale Rathaus-Agenda?

„Vor Jahren versprach der damalige Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank die Sanierung der Sportanlage Lenther Steig aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt, was sich bisher leider nicht realisieren ließ. Die sanitären Anlagen sind teilweise defekt oder in einem desolaten Zustand, aber auch die schöne Halle selbst bereitet Sorgen.“

