Wieder 1000 neue Wohnungen Das nächste riesige Neubauviertel in Spandau wächst und wächst

Im Berliner Westen wird ohne Ende gebaut: In Berlin-Spandau wächst das nächste Neubauviertel in die Höhe. Am Saatwinkler Damm ist der erste Bauabschnitt des Viertels „Halske Sonnengärten“ fertig. Ab November können die ersten 330 Wohnungen bezogen werden, im August 2024 folgt der Rest - insgesamt knapp 1000 Wohnungen. Darüber hat jetzt der aktuelle Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

Früher befand sich auf dem Grundstück neben dem S-Bahnhof Gartenfeld (geht 2029 wieder in Betrieb) eine Laubenkolonie von Siemens-Mitarbeitern. Die Kleingartenanlage dort gab es 60 Jahre – 2019 wurde sie abgerissen.

Der Name des Neubauviertels erinnert an Johann Georg Halske. Gemeinsam mit Werner von Siemens hatte er 1847 die Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske gegründet. Zwischenzeitlich war das Projekt unter dem Namen „Seed“ vermarktet worden - eine englische Anspielung an das Wörtchen Saat in Saatwinkler Damm.

So soll’s im Innern des Viertels aussehen. © Buwog

Errichtet werden neben den S-Bahngleisen Wohnungen mit 1 bis 5 Zimmern. „Sämtliche Wohnungen sind als Mietwohnungen konzipiert, 191 der Wohnungen sind mietpreisgebunden“, berichten die Planer. „Ein Drittel der Wohnungen ist barrierefrei. Alle Wohnungen haben große Balkone, Terrassen oder Dachterrassen.“ Und die Dächer sind begrünt.

In unmittelbarer Nachbarschaft entstehen tausende weitere Wohnungen: Auf der Insel Gartenfeld sind 3700 Wohnungen geplant und auf dem ebenfalls benachbarten Siemens-Campus 2750 Wohnungen. Weitere 500 Wohnungen sind 2021 auf der anderen Straßenseite fertiggestellt worden - an der Paulsternstraße. Und bis in die Neubauquartiere an der Havel (Wasserstadt mit 2500 Wohnungen oder Carossa-Quartier mit 1800 Wohnungen) ist es nicht weit.

