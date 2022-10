Wilde Natur mitten in Berlin Hecht und Kormoran jagen am Engelbecken

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Mittwoch erscheinen die Ausgaben für Mitte, Reinickendorf und Neukölln. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus dem Bezirk MITTE (unter anderem mit Wedding, Tiergarten, Moabit) berichtet Julia Weiss über folgende Themen:

Ins Netz gegangen: Nur wenige Fische im Engelbecken gefangen - Hechte und Kormorane sorgen für natürliches Gleichgewicht:

Stefanie Remlinger ist neue Bezirksbürgermeisterin in Mitte

SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasić übernimmt den Posten der Schulstadträtin

Demo-Wochenende in Mitte: Sozialprotest und Solidarität mit Protesten im Iran

Karstadt-Zukunft und Habersaathstraße: Rückblick auf die BVV

Sperrung der Friedrichstraße für Autos ist rechtswidrig

Kiezgespräch: Keine Parkausweise für Kleingärtner:innen?

Blutspenden zu Halloween

Aus REINICKENDORF bringt Lisa Erzsa Weil diese Nachrichten:

Drohschreiben: Grüne Reinickendorf erstatten Strafanzeige

Nach Rattenbefall auf Reinickendorfer Grundstück: Eigentümer in Verantwortung

Wegen Fahrbahnsanierung der Roedernallee: Fahrbahnsperrungen ab dieser Woche bis Ende November

„Seit Beginn des Mentorings ist der Samstag mein Lieblingstag der Woche”: Verein Kein Abseits! e.V. sucht weitere ehrenamtliche Mentor:innen

Ermittlungserfolg nach Raubmorden unter anderem im Märkischen Viertel: Polizei fasst drei mutmaßliche Täter

Über Stock und Stein: SC Tegeler Forst richtet am Samstag dritten Teil von Crosslaufserie aus

Kürbisschnitzen und regionale Spezialitäten: Bauer Zorn lädt zum Herbstfest in den Hofladen

Halloween-Kinderdisco steigt im Kastanienwäldchen

Lübars: Die Saitenspringer kommen zum Mitsingkonzert in den Labsaal

Aus NEUKÖLLN berichtet Masha Ninon Slawinski über Folgendes:

Missbilligungsantrag gegen SPD-Gesundheitsstadträtin Mirjam Blumenthal gescheitert

Einwohner*innenanfrage zu Müll und Drogen

Bezirksverordnetenversammlung hat live aus dem Rathaussaal gestreamt

Einbruch in BVG-Lagerhalle

Spatenstich für Gehwegerneuerung und Stärkung der Bäume im Schillerkiez

Der Garten als „hybrider, diverser und interaktiver Raum“: Lernen Sie das Freiraumlabor in der Nachbarschaft kennen

Baustart für die Grundschule am Koppelweg

Kiezkamera: Schlafende E-Roller weckt man nicht

