Willkommen in Berlin! Der Engel kehrt zurück nach Alt-Tempelhof

90 Jahre lang fristete der hölzerne Engel ein Schattendasein – nun kehrt er zurück in die Berliner Glaubenskirche Tempelhof. Ursprünglich stand die mehr als zwei Meter große Figur inmitten der Prospektpfeifen der Sauer-Orgel. 1933 wurden die Pfeifen übermalt und der Engel verschwand ins Treppenhaus, unbeachtet vor der Gemeinde. Eher zufällig wurde er wiederentdeckt und zu Restaurator Matthias Koch nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Tempelhof-Schöneberg, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Jetzt kann er zurückkehren und wird zum Engelsfest am 29. September (im Kirchenjahr ist dieser Tag, der Michaelistag, der „Tag des Erzengels Michael und aller Engel“) in einer Andacht mit Musik wieder in der Kirche begrüßt. Bis die restaurierte Sauer-Orgel in die Kirche zurückkehren kann, wird es allerdings noch eine Weile dauern.

Der Engel kehrt zurück nach Alt-Tempelhof. © Matthias Koch

Wann und wo? Glaubenskirche Tempelhof, Friedrich-Franz-Straße 9, 29. September, 18.30 Uhr.

