Wo der „Party-Rewe“ abgerissen wurde Baugenehmigung für Büro- und Wohngebäude in Berlin-Kreuzberg

An der Kreuzung Warschauer Straße/ Revaler Straße in Berlin-Friedrichshain entsteht eine sogenannte „Mixed-Use-Immobilie“, wie es der Projektentwickler „Henderson Park“ aus London nennt. In einer Mitteilung wird die Baugenehmigung für alle Gebäudeteile verkündet, das Bezirksamt bestätigt dies dem Tagesspiegel auf Nachfrage.

Noch im Sommer sollen die Bauarbeiten für ein „Ensemble aus Bürogebäude und Wohngebäude“ auf 29.000 Quadratmetern beginnen, im Erdgeschoss ist Einzelhandel eingeplant. Abschluss soll 2026 sein.

Es soll auch wieder einen Rewe-Supermarkt geben. Immerhin stand an dieser Stelle der einzige und beliebte 24-Stunden-Discounter der Stadt, auch „Party-Rewe“ genannt. Über die Öffnungszeiten des neuen Marktes ist noch nichts bekannt. „Nachhaltig“ soll das Bauprojekt sein, schreibt „Henderson Park“.

„Zukunftsweisende und moderne Büro-, Wohn- und Gewerbeflächen, die in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen.“ Das Bürogebäude wird in CO2-reduzierter Holzhybrid-Bauweise ausgeführt. Zudem soll das Areal eine „nachhaltige, autarke und leistungsfähige Wärmeversorgung“ erhalten. Diese stützt sich primär auf 140 Geothermie-Sonden – also Erdwärme.

Außenanlagen und Dachflächen sollen begrünt werden. Stellplätze für Fahrräder, E-Bikes und Cargo-Bikes werden in einer eigenen Fahrradtiefgarage angeboten. Für PKWs sollen „lediglich“ 26 unterirdische Stellplätze eingerichtet werden. Diese werden mit Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge ausgestattet.

