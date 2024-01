Brandstiftung in Berlin Mehrere Autos brennen in Pankow und Halensee

In den Abend- und Nachtstunden ist es in Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf zu Brandstiftungen an zwei Autos gekommen. Die Fahrzeuge sollen komplett ausgebrannt sein. Auch umstehende Wagen seien beschädigt worden. Dies berichtet die Polizei in einer Meldung.

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Um 19:15 kam es zur ersten Brandstiftung in Karow, einem Ortsteil von Berlin-Pankow an der Grenze zu Brandenburg. Eine Anwohnerin des Hofzeichendamms habe den brennenden Mercedes entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, so die Polizei in der Pressemitteilung weiter.

Der Wagen sei komplett ausgebrannt. Zwei neben dem Mercedes geparkte Autos, ein Toyota und ein BMW, sollen durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt worden sein.

Die zweite Brandstiftung in Charlottenburg-Wilmersdorf ereignete sich um 2:45. An der Heilbronner Straße Ecke Katharinenstraße ging ein BMW in Flammen auf. Auch hier wurden die nebenstehenden Fahrzeuge, ein Opel und ein VW, beschädigt.

Die Brandkommissariate des Landeskriminalamts Berlin haben die Ermittlungen übernommen. 2023 brannten in Berlin 575 Fahrzeuge, genauso viele wie im Jahr zuvor. Das sind gut elf Fahrzeuge pro Woche. Die Polizei konnte 2023 nur 25 Tatverdächtige ermitteln. (Tsp)