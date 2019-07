Neben den vielen Waldbränden in Berlin und Brandenburg, ist es auch innerhalb von Berlin in den letzten Tagen vermehrt zu Bränden gekommen. So standen seit dem Wochenende in verschiedenen Berliner Bezirken, insbesondere in Tiergarten und Mitte, immer wieder Autos in Flammen. Ob zwischen den Bränden von insgesamt 15 Fahrzeugen ein Zusammenhang bestehe, werde von den Ermittlern derzeit geprüft, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ein politischer Hintergrund sei derzeit noch nicht auszumachen. Gebe es dafür Anhaltspunkte, beispielsweise ein Bekennerschreiben, würde der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen.

Vier Brände an vier Orten in einer Nacht

Bereits in der Nacht zum Sonntag den 30. Juni kam es innerhalb von weniger als zwei Stunden zu brennenden Fahrzeugen an verschiedenen Orten. Gegen 1.40 Uhr brannte zunächst ein Carsharing-Auto in der Finowstraße in Neukölln. Eine Passantin entdeckte das Feuer und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Rund eine Stunde später, gegen 2.30 Uhr, sah ein Zeuge verdächtige Personen, die sich an einem in der Straße des 17. Juni geparkten Anhänger zu schaffen machten. Nachdem sie geflüchtet waren, entflammte der Anhänger.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Kurz nach 3 Uhr bemerkte eine Zeugin dann ein brennendes Motorrad, das auf dem Gehweg der Rykestraße in Prenzlauer Berg geparkt war. Ermittlungen ergaben, dass zeitgleich in der Nähe auch ein Fahrrad sowie Bekleidung brannten. Wiederum eine halbe Stunde später, gegen 3.30 Uhr, stellte ein Passant Flammen an einem in der Müller-Breslau-Straße in Tiergarten geparkten VW fest. Das Feuer griff auch auf einen nebenstehenden Ford und einen E-Scooter über.

Erneut brennende Autos in Tiergarten

In der darauffolgenden Nacht brannte in Neukölln ein Mini vollständig aus. Polizisten bemerkten das Feuer an dem an der Kreuzung Weserstraße Ecke Thiemannstraße abgestellten Pkw. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte, aber eine vollständige Zerstörung des Wagens nicht verhindern konnte. Ein in der Nähe stehender VW wurde ebenfalls beschädigt.

Wiederum eine Nacht später brannte es erneut in der Müller-Breslau-Straße. Gegen 3 Uhr standen dort dieses Mal drei Autos in Vollbrand, konnten aber von den eingesetzten Feuerwehrleuten gelöscht werden. Neben dem VW, Opel und Renault brannte auch ein angrenzendes Buschwerk, das gelöscht wurde.

Brände im Hansaviertel

In den frühen Morgenstunden des 3. Julis ereigneten sich mehrere Brände im Hansaviertel. Gegen 3.30 Uhr bemerkten Anwohner an mehreren Stellen in der Bartningallee, dass dort mehrere Autos, zwei VW Golf, ein Opel Astra und ein Renault Twingo brannten. Die hinzualarmierte Feuerwehr löschte die Brände, konnte es jedoch nicht verhindern, dass alle Fahrzeuge, bis auf einen VW Golf, völlig zerstört wurden. Auch ein im Hanseatenweg abgestellter Müllcontainer brannte, der ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Mehr zum Thema Brandstiftung in Serie Fahrzeuge in vier Berliner Bezirken angezündet

Beide Brandkommissariate des Landeskriminalamts Berlin ermitteln nun wegen Brandstiftung. Dabei werde auch geprüft, ob es Ähnlichkeiten zwischen den Taten insbesondere in Bezug auf die Begehungsweise gebe, so die Polizeisprecherin. Allein die geographische Nähe einiger der Brände erfordere eine solche Prüfung. Speziell in Brandfragen ausgebildete Fahnder könnten genau ermitteln wo ein Brand entstehe und wie er verlaufe. Wie genau die Brände entfacht wurden, wird von der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht, da es sich um Wissen handele. Ob mehrere Täter beteiligt waren, werde geprüft. Es sei wohl aufgrund der Vielzahl der Brände an verschiedenen Orten aber davon auszugehen.