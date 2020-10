Unter dem Motto "Charlotte und Wilma mucken auf – Kundgebung gegen Antisemitismus und Nazis" ruft ein überparteiliches Bündnis zu einer Demonstration auf, die am Freitag um 16 Uhr vor der "Vegan Bio Snackbar" des rechtsradikalen Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann an der Charlottenburger Schillerstraße 71 beginnt.

Zum einen geht es um ein Gedenken an den antisemitischen Anschlag von Halle am 9. Oktober 2019. Außerdem richtet sich der Protest "gegen antisemitische Verschwörungstheorien und Nazis in Charlottenburg-Wilmersdorf". Bis zu 400 Teilnehmer werden erwartet.

Zu den Unterstützern gehören fast 100 Organisationen und Institutionen aus der City West – darunter die Deutsche Oper und andere Kulturstätten, lokale Gewerbetreibende sowie die Bezirksverbände der SPD, Grünen und Linken (eine Liste steht auf Facebook).

Mehr zum Thema Betrunkener festgenommen Attila Hildmann vor Restaurant angegriffen

Als Redner werden unter anderem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD), der Beauftragte gegen Antisemitismus der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmount Königsberg, und die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) angekündigt.Mit Musik beteiligen sich die "Rio Reiser Band" der Komödie am Kurfürstendamm, das Deutsch-Jüdische Theater, der linke Rapper Fatoni und Punkbands aus Halle.