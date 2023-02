„Bringen Sie gelbe Rosen mit“ So soll im Berliner Charkiw-Park erinnert werden

Ein Jahr ist der Angriff nun her, als Russland ein anderes Land überfiel – die Ukraine. „Seither sind auch die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Partnerstadt Charkiw ständiger Bedrohung ausgesetzt“, schreibt die Vize-Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, CDU, und lädt am 24. Februar, 12 Uhr, in den Berliner Charkiw-Park zum gemeinsamen Gedenken ein, gemeinsam mit dem Städtepartnerschaftsverein Steglitz-Zehlendorf.

„Jeder und jede ist aufgerufen, am Schild eine Rose niederzulegen, gerne in der gelben Nationalfarbe der Ukraine.“ Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten. Der Park befindet sich hinter dem Kulturhaus „Schwartzsche Villa“, Ecke Grunewaldstraße/Rothenburgstraße im Ortsteil Steglitz.

Seit über 32 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf und der Stadt Charkiw schon. Im Oktober 2022 wurde eine zentrale Grünfläche nach der ukrainischen Metropole benannt.

„Viele Menschen aus Charkiw, vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche, seien aus ihrer Heimat geflüchtet und hätten auch im Berliner Südwesten „gastfreundliche und herzliche Aufnahme“ gefunden. „Dieser Park ist allen gewidmet: den Opfern, den Geflüchteten und jenen, die zuhause ausgeharrt haben oder zurückbleiben mussten“, hatte Bürgermeisterin Maren Schellenberg, Grüne, anlässlich des neuen Namens gesagt.

Den Opfern des russischen Angriffkrieges gedenken: Der Charkiw-Park am Rathaus Steglitz wurde am 24. Oktober eingeweiht. © Boris Buchholz

