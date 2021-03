Die wichtigste Regionalexpress-Linie der Region, der RE1, fällt eine Woche auf einem Teilstück aus. Zwischen Ostkreuz und Erkner fahren von Montag, 8. März, bis Montag, 15. März keine Züge. In der folgenden Woche bis Donnerstag, 18. März fällt dann jeder zweite Zug aus.

In dieser Zeit wird eine Brücke zwischen Rahnsdorf und Erkner an der zweigleisigen Strecke erneuert. Die parallel auf eigenen Gleisen fahrende S-Bahn ist nicht betroffen. Fahrgäste müssen zwischen Ostkreuz und Erkner also in die Linie S3 der S-Bahn umsteigen, die allerdings deutlich länger braucht. Es rächt sich, dass die Bahn den Regionalbahnhof Karlshorst vor drei Jahren geschlossen hat, dafür wurde der Regio-Bahnsteig am Ostkreuz eröffnet.

Dadurch ist der Abschnitt, auf dem keine Regionalzüge fahren können, deutlich länger.

Allerdings baut die S-Bahn in der kommenden Woche ebenfalls auf dieser Strecke. Es gibt ganztägig nur einen 20-Minuten-Takt zwischen Erkner und Rahnsdorf. Der 10-Minuten-Takt gilt nur zwischen Rahnsdorf/Friedrichshagen und Ostbahnhof. Normal fährt die S3 in der Hauptverkehrszeit alle 10 Minuten. Als Grund nennt die S-Bahn die Sanierung des Fußgängertunnels Wilhelmshagen. Wieso auf beiden Strecken zeitlich parallel gebaut wird, teilt die Bahn nicht mit.

Im vergangenen Jahr war die Strecke sogar drei Wochen lang gesperrt gewesen.

Auch auf der RE7 gibt es Einschränkungen. Bis zum Abend des 12. März fährt die Linie nicht zwischen Flughafen BER Terminal 1-2 und Berlin Friedrichstraße. Auch hier werden Fahrgäste gebeten, in die S-Bahn umzusteigen.