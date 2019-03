Am Freitag hat der Bundesrat die Grundgesetzänderung beschlossen, die für den Digitalpakt nötig ist. 5 Milliarden Euro für fünf Jahre stellt der Bund für die IT-Ausstattung der Schulen zur Verfügung, die Länder steuern 500 Millionen Euro bei. Berlin erhält nach dem Königsteiner Schlüssel 257 Millionen Euro. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte, dass in diesem Jahr voraussichtlich 38 Millionen Euro investiert werden können. "Unser Ziel ist es, dass alle Schulen einen leistungsstarken Server haben und ihre technische Ausstattung verbessern können", sagte sie. "Mit dem Digitalpakt machen wir die Schulen fit für das Lernen in der digitalen Welt."

Verbessert werden sollen vor allem die digitale Vernetzung in den Schulgebäuden und der Ausbau des Wlan. An Schulen, an denen diese Voraussetzungen erfüllt sind, können dann über die Digitalpakt-Gelder auch Tablets, Computer und Präsentationstechnik wie Smartboards angeschafft werden. Auch der Aufbau und die Weiterentwicklung von Lern- und Kommunikationsplattformen kann gefördert werden.

Schulserver und Wlan-Ausbau

Zum neuen Schuljahr soll mit dem Aufbau der IT-Infrastruktur begonnen werden, teilte die Bildungsverwaltung am Freitag mit. Dazu gehöre die Beschaffung von Standardschulservern, die LAN-Vernetzung der Schulen sowie der Ausbau des Wlan an den Schulen. Die dafür benötigten Rahmenverträge seien beim IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) bereits vorhanden, so dass die Digitalpakt-Mittel schnell in die Umsetzung fließen könnten.

Wie berichtet, will das Land Berlin die Schulen sukzessive an ein Glasfasernetz anschließen. 2019 sollen alle beruflichen Oberstufenzentren angeschlossen werden, bei den allgemeinbildenden Schulen soll mit dem Bezirk Neukölln gestartet werden. "Jede Schule soll eine Datenversorgung von 1 Gbit/s erhalten, um ein schnelleres Internet nutzen zu können", sagte Scheeres.

Im Hinblick auf den Digitalpakt sollen die Schulen sollen nach Angaben der Bildungsverwaltung ihre Konzepte zur Medienbildung und zur Fortbildung von Lehrkräften weiterentwickeln und aktualisieren. Die Aufgabe der Bezirke sei es, eine Bestandsaufnahme zur IT-Ausstattung und zum Bedarf der Schulen zu erstellen.

Das ist auch nötig, denn bisher herrscht noch ein Informationsdefizit, was die Ausstattung der Schulen mit Wlan und Breitband angeht. Wie berichtet, gaben die Bezirke auf eine Anfrage des FDP-Bildungspolitikers Paul Fresdorf zur IT-Ausstattung der Berliner Schulen nur lückenhafte Auskünfte, von manchen Schulämtern kamen gar keine Antworten.

