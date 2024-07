„Bunt wie Berlin“ Netzwerken beim Ladies Lunch im Restaurant Tim Raue

Seit Anfang Juni bietet das „Restaurant Tim Raue” in Kreuzberg sonnabends wieder einen Lunch an. Die letzte Ausgabe im Monat war am vergangenen Wochenende allerdings für eine exklusive Ausgabe reserviert: der Ladies Lunch von Gründerin Marie-Anne Wild. Seit 2018 ist die Berlinerin Gastgeberin des jährlichen Events, das Frauen aus Gastronomie, Unterhaltung und Wirtschaft zum Netzwerken zusammenbringt. Die Einladungen sind heiß begehrt – und das liegt, trotz des Ortes, nicht in erster Linie am Essen.

Mit ihrem Ladies Lunch hat Wild eine Reihe geschaffen, auf die sich Frauen das ganze Jahr freuen, weil sie geprägt ist von Herzlichkeit, gegenseitigen Komplimenten und gleichzeitiger Business-Power. Dieses Mal waren mehr als 50 Frauen der Einladung gefolgt, unter anderen die Köchinnen, Gastgeberinnen und Gastro-Gründerinnen Sarah Hallmann, Sophia Rudolph, Katharina Kurz oder Ilona Scholl und die Schauspielerinnen und Moderatorinnen Franziska Weisz, Bettina Cramer, Alina Merkau oder Yvette Dankou.

Marie-Anne Wild (links) mit Ilona Scholl aus dem „Tulus Lotrek“. © Ines Meier

Ein kurzer Auftritt wurde auch Wilds Ex-Mann Tim Raue gestattet. Der Zwei-Sternekoch ist beim Ladies Lunch traditionell für die Kulinarik zuständig und servierte unter dem Motto „Summer Splash“ ein fünfgängiges Best of seiner Menüs Koi und Kolibri: Imperial Kaviar mit Gurke und Forelle, Zander mit Sauerkraut und peruanischer Minze, Nordsee Krustentiersud, Wagyu Borschtsch mit Rote Beete und Senf sowie Erdbeere-Rhabarber mit Pondicherry Rosé. Ins Glas kam dazu natürlich der Champagner Marie-Anne Sauvage, eine Cuvée, die exklusiv für die Gastgeberin kreiert wurde. „Danke, dass du mich in die Selbstständigkeit getrieben hast”, sagte Raue in Richtung der Gastgeberin.

Marie-Anne Wild und Ex-Mann Tim Raue – die beiden gründeten gemeinsam das „Restaurant Tim Raue“. © Ines Meier

Das damalige Ehepaar hatte das „Restaurant Tim Raue“ 2010 gemeinsam eröffnet. „Das war eine große Freiheit”, so Raue. „Zunächst auch die Freiheit, wenig Geld zu verdienen – aber es hat sich ja ganz gut entwickelt.” Das Restaurant ist seit 2012 durchgängig mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet und seit 2016 als eines der The World’s 50 Best Restaurants gelistet. 2024 ging es noch einmal zehn Plätze nach oben: von Platz 40 auf Platz 30.

Die Auszeichnung hatte Marie-Anne Wild Anfang Juni bei der Verleihung in Las Vegas entgegengenommen. Auf dem Flug zurück nach Berlin habe sie sich bei einem Glas Champagner Gedanken über die Veränderungen der vergangenen Jahre gemacht, so die Unternehmerin. Ein Teil des anhaltenden Erfolgs des Restaurants sei sicher, dass sie und Raue immer wieder neue Wege eingeschlagen haben.

Beispielsweise mit einem veganen und zuletzt mit einem von Berlin inspirierten Menü. Privat sei die letzte Zeit von einer ganz anderen Veränderung geprägt gewesen, so Wild: der Übergang in die Menopause. Um die Veränderungen in ihrem Körper zu akzeptieren, habe sie eine große Portion Selbstliebe gebraucht.

Aus dem Menü des Netzwerk-Abends: Imperial Kaviar mit Gurke und Forelle. © Ines Meier

Ein Tipp, den sie auch ihren Gästen mit auf den Weg geben wollte: „Fangt früh an, auf euch zu achten”, sagte die 50-Jährige in ihrer sehr persönlichen Rede. „Es ist ein bisschen wie bei einem Notfall im Flugzeug: Helft erst euch selbst, damit ihr anderen helfen könnt.” Die neue Energie, die sie durch diese Erkenntnis gewonnen habe, habe sie kürzlich in die Gründung eines neuen Unternehmens für Garten- und Landschaftsbau investiert – und auch einen neuen Newsletter werde es geben. Immer wieder Neues auszuprobieren sei Teil ihrer DNA, so Wild, die seit einigen Jahren auch andere Restaurants bei der Weiterentwicklung berät.

Zum Abschied gab es für alle Frauen als Gastgeschenk noch eine der Kolibri-Figuren, die das „Restaurant Tim Raue” gemeinsam mit dem Kunstkollektiv coarse entwickelt hat. „Die Farben sind bunt wie Berlin, der Kolibri steht für Freiheit”, so Marie-Anne Wild. Den Beutel für das Schmuckstück hat – ganz im Geiste des Ladies Lunch – Tim Raues Ehefrau Katharina Raue entworfen.