CDU veranstaltet Gegendemo Pro-Palästina-Protest an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin

An der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) in Berlin-Hellersdorf haben am Mittwochnachmittag zahlreiche Menschen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt demonstriert.

Bei einer Kundgebung, zu der die sogenannte „Student Coalition Berlin“ und Studierenden der ASH aufgerufen hatten, protestierten die Teilnehmer für Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Eine von der CDU veranstaltete Gegendemo forderte „Solidarität mit Israel – Aufstehen gegen antisemitische Hetze“.

Beide Versammlungen waren bei der Berliner Polizei angemeldet. Diese war mit mindestens zehn Mannschaftswagen vor Ort. Ein Polizeisprecher sprach am Nachmittag von einer ruhigen Lage. Die Beamten zählten 150 Demonstranten auf dem Alice-Salomon-Platz.

Für den Pro-Palästina-Protest waren 200 Teilnehmende bei der Polizei angemeldet, eingefunden hatten sich bis 14 Uhr knapp 80 Menschen. Neben der Forderung nach einem Ende einer sogenannten „Besetzung“ und eines „Genozids“ hielten die pro-palästinensischen Demonstranten auch ihre Ablehnung des Antisemitismus auf einem Banner fest. Zudem wurden Reden gehalten.

Bei der Israel-Solidaritätsdemo erschien auch der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete von Marzahn-Hellersdorf, Mario Czaja, und hielt eine Rede. Er hoffe, dass die Lage im Nahen Osten bald eine friedliche Lösung finde. Außerdem kritisierte er den Ausruf „Free Palestine“. Die Veranstalter hatten 100 Teilnehmer angemeldet. Bis 14 Uhr erschienen etwa 20 Menschen.

Auch Mitglieder der Linken und SPD sowie Aaron Sagui, Gesandter Israels und Vizebotschafter Israels in Deutschland, seien bei der Gegenkundgebung anwesend gewesen, sagte Czaja. Auch Hildegard Bentele (CDU), Abgeordnete im Europaparlament, stattete der Demonstration einen kurzen Besuch ab. Die Berliner Spitzenkandidatin ist aktuell auf Wahlkampftour, um am Sonntag erneut ins EU-Parlament einzuziehen. Bentele sagte: „Es ist wichtig, dass sich die Palästinenser eine andere Führung als die Hamas suchen. Bis dahin ist unsere Solidarität ganz klar aufseiten Israels.“ Die Gegendemonstranten zeigten Bilder der von der Hamas entführten Geiseln. Einige meinten, sie würden die Geiseln kennen.