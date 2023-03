„Christoph 31“ - eine Berliner Legende Touristen, auf zum Rettungshubschrauber!

Flapp, Flapp, Flapp, Reinickendorf hebt ab. Schöne Grüße vom Heli, der vor dem Berliner Feuerwehrmuseum im Ortsteil Tegel thront – übrigens seit 2007. „Ein schöner Moment“, sagte damals der langjährige Feuerwehrchef Albrecht Broemme. „Unsere fliegende Arzttasche kennt in Berlin fast jeder.“ In der Tat: markant-gelber Rettungshubschrauber, erster ziviler Helikopter in West-Berlin, „fliegende Engel“ mit der US-Fahne auf dem Lack, Codename „Christoph 31“. Als der Heli aufs Podest gehievt wurde, gab’s ein kleine Volksfest – und der Tagesspiegel war dabei: hier der Text.

Dieser Berliner Ort verdient mehr Beachtung und ist jetzt Thema im aktuellen Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel (in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke). Denn: Um Tourismus auch außerhalb des S-Bahnrings zu fördern, starten bald die Entdeckertage. „Ab ins B!“ heißt das Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderungen der Bezirke Reinickendorf, Spandau, Lichtenberg, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. Das „B“ steht für die gleichnamige Tarifzone der BVG, mit der dieser Raum identisch ist.

Vom 25. März bis zum 10. April bietet sich Berlinerinnen und Berlinern und Gästen die Gelegenheit, im Rahmen dieser Entdeckertage geballt und zu besonderen Konditionen ihr Berlin zwischen S-Bahnring und Stadtgrenze zu entdecken.

Reinickendorf macht natürlich auch mit. Beim Angebot ist für jede und jeden etwas dabei: Sie waren noch nie im Museum der Berliner Feuerwehr in Tegel? Dann nehmen Sie doch an einer Führung teil. Das Museum an der Veitstraße Ecke Berliner Straße wurde erst letztes Jahr nach einem aufwändigen Umbau wiedereröffnet.

Am 2. September 1987 West-Berlin erhält seinen ersten Rettungshubschrauber. © promo/ADAC

Historie zum Helikopter Christoph 31 Am 2. September 1987 West-Berlin erhält seinen ersten Rettungshubschrauber. Der vom ADAC gestellte und über die Transitautobahn nach Berlin gebrachte „Christoph 31“ wird im Beisein des US-Stadtkommandanten und des Regierenden Bürgermeisters der amerikanischen Betreiber-Linie „Omniflight“ übergeben. Der Hubschrauber ist auf dem Gelände des FU-Klinikums Steglitz stationiert, der Einsatz auf West-Berlin beschränkt. Die Anschaffungskosten betragen 2,6 Millionen DM, die jährlichen Betriebskosten etwa 1,2 Millionen DM.

Es gibt aber auch die Spionagetour „Hauptstadt der Spione – JVA-Tegel“, bei der Fans von Rätseln und Live Exit Games zur Ostereiersuche aufgerufen werden. Oder erfahren Sie auf der Insel Scharfenberg mehr über Wildkräuter. Gehen Sie Salsa tanzen, lernen Sie, Lammbraten zu kochen, besuchen Sie den Familienflohmarkt mit Kinderprogramm auf der Alten Fasanerie, nehmen Sie an einer Architekturführung durch die Siedlung Freie Scholle teil, und und und.

Sie sehen, das Programm ist breitgefächert. Auf der Seite abinsb.de/bezirke/reinickendorf erfahren Sie, was sonst noch alles an den Entdeckertagen in Reinickendorf passiert und können sich wenn nötig für die einzelnen Programmpunkte anmelden.

Finanziert werden die Entdeckertage „Ab ins B!“ mit Einnahmen aus der City Tax, die von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Teilen in touristische Projekte der Bezirke fließen

Um Tourismus auch außerhalb des S-Bahnrings zu fördern, starten bald die Entdeckertage: „Ab ins B!"

...und noch viel mehr in Ihrem Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke

