Jetzt also doch: Der Flughafen Berlin-Tegel soll bis zum 8. November geöffnet bleiben. Wegen der wieder ansteigenden Passagierzahlen werde TXL bis zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER gebraucht, begründete Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup die Entscheidung. Noch im März hatte er ein früheres Tegel-Aus im März wegen des Einbruchs im Luftverkehr infolge der Coronavirus-Krise vorgeschlagen. Die Betreiber hatten geplant, den City-Airport vorübergehend am 15. Juni zu schließen. Was denken Sie über die Entscheidung? Finden Sie es richtig oder falsch, dass der Flughafen Berlin-Tegel doch bis November 2020 geöffnet bleiben soll? Beantworten Sie hier unsere Civey-Umfrage. (Tsp)