Eine knappe Mehrheit der Erwerbstätigen in Berlin ist zufrieden mit dem Infektionsschutz und dem Angebot ihrer Arbeitgeber für Corona-Schnelltests. Das ergab eine Umfrage von Civey und dem Tagesspiegel.

Demnach sind knapp 54 Prozent der Befragten zufrieden. 28 Prozent der Befragten sind hingegen sehr unzufrieden oder eher unzufrieden mit dem Angebot. Unentschieden sind demnach 18 Prozent.

An der Befragung nahmen 2505 Personen in der Zeit vom 6. bis 19. April teil. Arbeitgeber in Berlin müssen ihren Mitarbeitern zweimal pro Woche einen Corona-Test anbieten.

Aufgeschlüsselt nach der Wahlpräferenz der Befragten war die Zufriedenheit mit dem Testangebot bei SPD-Anhängern mit knapp 64 Prozent am höchsten, gefolgt von Anhängern von Union und Grünen mit jeweils 58 Prozent sowie den Wählern von FDP und Linke mit jeweils um die 57 Prozent. Am wenigsten zufrieden sind AfD-Anhänger mit 37 Prozent.

Größer sind die Unterschiede bei den Unzufriedenen – knapp 18 Prozent sind es unter den SPD-Anhängern. Das ist der geringste Wert. Es folgen Anhänger der Union mit 21 Prozent und der FDP mit mehr als 26 Prozent.

Noch unzufriedener mit dem Testangebot der Arbeitgeber sind Anhänger der Grünen (28 Prozent) und der Linke (33 Prozent). Bei AfD-Wähler sind es knapp 35 Prozent. Zwischen Frauen und Männern gibt es indes kaum Unterschiede. Mehr als 53 Prozent sind zufrieden mit dem Testangebot ihrer Arbeitgeber, Frauen sind mit 29 Prozent aber etwas unzufriedener als Männer (27 Prozent).