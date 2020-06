Reproduktionszahl schwankt stark - jetzt bei 1,41

Der R-Wert ist in Berlin im Vergleich zu Samstag stark gestiegen und liegt jetzt bei 1,41. Zugleich übermittelte die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntagabend eine Korrektur für den Samstag: Das Robert-Koch-Institut habe die für den 30. Mai für Berlin ermittelte Reproduktionszahl nachträglich von 0,36 auf 0,78 hochgesetzt. Damit handelt es sich immer noch um einen sprunghaften Anstieg am Sonntag von 0,78 auf 1,41, also in den kritischen Bereich. Die Gesundheitsverwaltung betont jedoch, das der R-Wert bei den aktuell geringen Fallzahlen schwankungsanfällig sei. Die Corona-Ampel für die Reproduktionszahl zeigt weiterhin Grün an. Erst wenn der Wert zwei weitere Tage über 1,2 oder 1,1 liegen sollte, würde sie auf Rot bzw. Gelb umspringen.



Die beiden anderen Ampeln signalisieren mit einer Neuinfektionszahl von 4,9 pro 100.000 Einwohner*innen innerhalb einer Woche und einem Anteil der für COVID-19-Patient*innen benötigten Plätze auf Intensivstationen von 3,3 % ebenfalls weiterhin Grün. Beide Werte sind von den kritischen Bereichen von 20 Neuinfektionen bzw. 15 Prozent, die Gelb indizieren würden, weit entfernt.



Den aktuellen Zahlen der Gesundheitsverwaltung zufolge sind derzeit 338 aktive Coronavirus-Infektionen in Berlin gemeldet, am Vortag waren es 342. Außerdem wurden 16 Neuinfektionen verzeichnet, das sind 17 weniger als am Vortag. Bislang sind 198 Menschen am Coronavirus gestorben, die Zahl blieb weiterhin unverändert.