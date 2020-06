Veranstalter rechtfertigen und entschuldigen sich

Nach der deutlichen Kritik an dem Techno-Rave in Kreuzberg mit mehreren hundert Teilnehmern in Schlauchbooten auf dem Landwehrkanal, sowie am Ufer, haben sich die Veranstalter zu Wort gemeldet. In einem Statement verteidigten sie zunächst ihr "legitimes Interesse", zu demonstrieren und damit auf die existenziell bedrohte Lage für Künstler und Kultureinrichtungen aufmerksam zu machen.

Während der Demonstration habe man wiederholt dazu aufgerufen, Abstandsregeln zu befolgen und Gesichtsmasken zu tragen. "Dennoch hat unsere Kommunikation nicht alle Teilnehmenden erreicht - hier wäre in Anbetracht der Menschenmenge ein umfassenderes Sicherheitskonzept, auch in Zusammenarbeit mit den Behörden, wichtig gewesen." Das lag offenbar auch an der hohen Teilnehmerzahl, mit der die Veranstalter offenbar nicht gerechnet hatten. "Keine der organisierenden Personen hat mit dieser Größenordnung gerechnet."



Außerdem entschuldigten sich die Initiatoren der "Rebellion der Träumer" für den Ort ihrer Abschlusskundgebung - dem Vivantes-Klinikum am Urban. In dem Statement heißt es: "Wofür wir uns ganz deutlich Entschuldigen möchten, ist der mehr als schlecht gewählte und symbolisch völlig unangemessen Demo-Endpunkt vor einem Krankenhaus. Das hätten wir und die anderen beteiligten Akteure besser machen müssen."