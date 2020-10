Berlin wird wohl eine Sperrstunde und erneut Kontaktbeschränkungen beschließen. Nach Tagesspiegel-Informationen wurden im Senat am Vormittag Eckpunkte „heftig“ diskutiert. So könnte es in Berlin ab 23 Uhr bis 6 Uhr eine Sperrstunde für Restaurants, Spätis, Geschäfte und Bars geben.

Das wäre gleichbedeutend mit einem nächtlichen Alkoholverbot, über das der Senat bereits kontrovers diskutierte. Außerdem soll es von 23 bis 6 Uhr eine Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen, die nicht demselben Haushalt angehören, geben.

Im Innenbereich sollen nur noch zehn statt bisher 25 Personen für eine Versammlung erlaubt sein. Und Ansammlungen von Menschen in Parks sollen nachts generell verboten sein. Die Frage ist noch offen, ob dieses Verbot ab 21 Uhr oder ab 23 Uhr gelten soll.

Nach Tagesspiegel-Informationen gab es während der Senatssitzung eine Unterbrechung. Danach sollen der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) diese Eckpunkte vorgestellt haben.

Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) ist seit heute im Urlaub. Dass die Situation „sehr ernst“ ist, so Teilnehmer der Runde, sei allen bewusst. Man müsse jetzt unverzüglich aufgrund der explodierenden Neuinfektionszahlen handeln.

Die politischen Gremien von SPD, Linken und Grünen verhandeln derzeit über die Eckpunkte. Ab 17 Uhr treffen sich die Senatoren erneut zu einer Sitzung. Die beschlossenen Maßnahmen sollen um 18.30 Uhr verkündet werden.