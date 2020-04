Zehn Tage nach der Premiere hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sich mit der Verkehrsverwaltung des Senats geeinigt, schnellstmöglich weitere Radfahrspuren auf Hauptverkehrsstraßen zu markieren.

Nach Auskunft von Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes, sollen in der kommenden Woche Spuren auf der Petersburger und der Lichtenberger Straße in Friedrichshain sowie auf der Gitschiner Straße in Kreuzberg angelegt werden.

„Wir stellen fest, dass unsere Infrastruktur für die aktuelle Situation ungeeignet ist“, sagte Weisbrich dem Tagesspiegel am Freitag. „Insofern sind wir in der Pflicht, etwas zu tun, um die Gesundheit der Menschen zu schützen.“

Auch Tempelhof-Schöneberg will temporäre Radwege

Friedrichshain-Kreuzberg hatte am 25. März zunächst am Halleschen Ufer eine der drei Fahrspuren mit Baken, Piktogrammen und einer gelben Linie für den Radverkehr reserviert und an der Zossener Straße eine Aufstellfläche für den Radverkehr verbreitern lassen.

Wenige Tage darauf wandte sich auch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg an die Senatsverwaltung. Dort hieß es am Freitag, dass sich inzwischen „einige Bezirke bereits Straßenabschnitte vorgeschlagen haben, die wir aktuell prüfen und bewerten.“

Mehr zum Thema Freie Fahrt und genug Abstand in der Coronakrise Auch Tempelhof-Schöneberg will Pop-up-Radwege

Im Laufe der nächsten Woche sollen diese Prüfungen laut Senatsverwaltung abgeschlossen sein. Dann „werden wir Näheres mitteilen“.