Über 300 Personen auf Intensivstation, 6 neue Todesfälle

Am Samstag hat es 1051 Neuinfektionen gegeben, damit sind in Berlin aktuell 21.161 aktive Fälle bekannt. Das sind 435 Fälle mehr als am Vortag. Sechs neue Todesfälle ereigneten sich, womit seit Beginn der Pandemie 447 Tote in Berlin zu beklagen sind. Das geht aus dem Corona-Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit hervor.

An den Intesivstationen scheint sich die Lage wieder verschlimmert zu haben: Die Schwelle von 300 Intensivpatienten ist am Samstag zum zweiten Mal in dieser Woche überschritten worden: aktuell sind 303 Personen auf einer Intensivstation in Behandlung, davon 244 mit Beatmung. 24,3 Prozent der Betten sind damit belegt, die Ampel steht weiterhin auf Gelb. Insgesamt sind 1049 Corona-Patienten in Krankenhäuserin in Behandlung.

Weiterhin auf Rot steht die Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz: Berlin liegt bei 224,6. Am stärksten betroffen ist Friedrichshain-Kreuzberg (341,6), gefolgt von Neukölln (324,6) und Mitte (290,1). Die Reproduktionszahl, auch R-Wert genannt, liegt mit 0,96 im grünen Bereich.