Die Charité testet alle Mitarbeiter auf das Coronavirus, die unmittelbar mit der Versorgung von Patienten zu tun haben. Es dürfte sich um mehrere Tausend Ärzte und Pflegekräfte handeln (mehr dazu im Blog unten).

Aufgrund des chronischen Mangels an Masken, Kitteln und Handschuhen will das Land Brandenburg nun Schutzkleidung selber produzieren. „Es gibt einen Anbieter, der in der Lage sein wird, in wenigen Monaten eine solche Produktion hier zu machen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Zu Ostern wird es mild und trocken in Berlin – trotzdem sind Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot weiter zu beachten.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Dienstagabend 4032 bestätigte Coronavirus-Infizierte in Berlin, also 176 mehr als am Montag. Die Zahl der Verstorbenen stieg um vier auf nun 32. Derzeit werden 505 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 118 auf Intensivstationen. 2233 Personen sind wieder genesen.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

