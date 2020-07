Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartet rund 22.000 Demonstranten an diesem Wochenende in Berlin. Insgesamt sind in der Hauptstadt 83 Demonstrationen geplant. Die größte soll am Samstag auf der Straße des 17. Juni stattfinden. Rechte und Rechtsextremisten mobilisieren bundesweit für einen „Tag der Freiheit“, an dem sie das Ende der Corona-Pandemie verkünden wollen. Er rechne allein dafür mit etwa 10.000 Menschen, sagte Geisel am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. In ganz Berlin sollen 1500 Polizisten die Demonstrationen begleiten und die Corona-Regeln durchsetzen. „Insgesamt wird das ein heißes Wochenende“, sagte Geisel, „aber die Polizei wird die Sache im Griff haben.“ (Mehr dazu im Blog unten.)

Der Berliner Landeselternausschuss begrüßt die Maskenpflicht an Schulen nach den Ferien und erwartet auch keine Umsetzungsprobleme. „An vielen Schulen ist diese Praxis bereits vor den Ferien erprobt worden“, sagte Landeselternsprecher Norman Heise. Ein Mund-Nasen-Schutz ist etwa auf Fluren, in Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen oder der Toilette vorgeschrieben, nicht aber im Unterricht, auf dem Schulhof oder im Hort. Brandenburg hat etwa elf Millionen Euro an Grenzpendler aus Polen gezahlt, die nach Schließung der deutsch-polnischen Grenze wegen der Corona-Pandemie in Brandenburg zum Arbeiten geblieben waren. Etwa 7000 polnische Arbeitnehmer haben davon profitiert.

In Berlin stehen alle drei Corona-Ampeln wieder auf Grün: Nach zwei Tagen über dem kritischen Reproduktionswert meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag einen R-Wert von 0,9. Aus den täglichen Corona-Zahlen der Berliner Gesundheitsverwaltung geht hervor, dass es seit gestern 42 neue bestätigte Fälle gibt.



