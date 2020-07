Knapp zwei Wochen nach der Wiedereröffnung der Kinos in der Stadt erwägt der Berliner Senat die Aufhebung der Abstandsregeln für Besucher. Angedacht sei, eine Abkehr von der derzeit geltenden Abstandsregel von 1,5 Metern während der Senatssitzung am kommenden Dienstag zumindest zu debattieren, erfuhr der Tagesspiegel am Donnerstag aus Senatskreisen.

Auch während einer Telefonschalte des Senats am Freitagvormittag solle das Thema eine Rolle spielen, hieß es weiter. Wie die Entscheidung ausgehe und ob sich die für die Kinos zuständige Senatskanzlei gegen die dem Vernehmen nach eher zurückhaltende Senatsverwaltung für Gesundheit durchsetzen wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen offen.

Unklar sei auch, wie sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in der Frage positionieren wird. In den Reihen der Linkspartei werde der Vorschlag kritisch gesehen, hieß es weiter.

Klar ist: Die derzeit noch geltenden Einschränkungen stellen die Kinobetreiber der Stadt vor große wirtschaftliche Probleme. Weil zahlreiche Sessel leer bleiben müssen, sind die Kinos zu weniger als der Hälfte ihrer Kapazität ausgelastet. Einbußen für die nach der mehrmonatigen Schließung ohnehin belasteten Unternehmen sind die Folge.

Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin der Filmförderung im Medienboard Berlin-Brandenburg, hatte deshalb bereits Mitte Juni an den Senat appelliert, die Abstandsregelungen für Kinos zu ändern. Die Corona-Regeln würden die Wirtschaftlichkeit der Kinos gefährden, erklärte Niehuus und sagte dem Tagesspiegel: „Was das Hochfahren angeht, bin ich skeptisch.“

Unklar ist derzeit, welche Konsequenzen die Aufhebung des Mindestabstands in Kinos für andere Kultureinrichtungen, beispielsweise Theater, nach sich ziehen würde. Deren Wiedereröffnung ist nach der Sommerpause im August geplant.