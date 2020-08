Erneut ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Berlin extrem gestiegen: Die Gesundheitsverwaltung verzeichnete am Mittwoch 125 neue Fälle. Damit gibt es jetzt 663 aktive Erkrankungen in der Stadt. Die drei Corona-Ampeln stehen trotzdem auf Grün. (Mehr dazu unten im Newsblog)

Am dritten Schultag nach den Sommerferien und der Corona-Pause sind bereits an sieben Schulen in Berlin Corona-Infektionen bekannt. Ein Schüler an der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule in Lichterfelde berichtete im Unterricht von mangelndem Geruchssinn, die Lehrer schickten ihn daraufhin nach Hause: Ein Amtsarzt hat am Mittwoch bei dem Kind eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt.

Auch an Schulen in Westend und Reinickendorf gibt es Corona-Fälle unter Schülern. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass sich ein Mitarbeiter an einer Neuköllner Schule infiziert hatte.

