Bayer reichtet Covid-19-Testlabor in Wedding ein Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer will mit weiteren Maßnahmen den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützen. Man werde an verschiedenen Standorten in Deutschland mehr als 40 Geräte zur Virusdiagnostik aus der Forschung des Unternehmens bereitstellen, kündigte das Unternehmen in der Zentrale in Leverkusen an. So könne die bundesweite Analysekapazität um mehrere tausend Tests pro Tag erhöht werden. Bayer stellt auch speziell geschultes Fachpersonal zur Verfügung – auch am wichtigen Standort Berlin. Auf dem firmeneigenen Gelände rund um die Müllerstraße in Wedding entsteht auf zwei Etagen ein eigenes Testlabor. In den vergangenen Tagen hätten sich mehr als 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig für die Arbeit dort gemeldet, hieß es. Sie werden dafür von Bayer freigestellt.





Die für die Tests benötigten Geräte stammten aus allen Bereichen der Forschung und Entwicklung bei Bayer. Allein in Berlin könnten so jeden Tag bis zu 1000 zusätzliche Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden. Zum Schutz der Mitarbeiter würden bei der Entnahme und Aufbereitung der Proben besondere Vorkehrungen durch entsprechendes Fachpersonal getroffen. Um alle wissenschaftlichen Anforderungen zu erfüllen, arbeitet Bayer mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin zusammen. Auftraggeber für das Labor ist das Landeslabor Berlin-Brandenburg zusammen mit dem Gesundheitssenat Berlin und dem Gesundheitsministerium Brandenburg, teilte Bayer mit.