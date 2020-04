Markt am Maybachufer öffnet wieder - aber unter verschärften Bedingungen

Nachdem der Wochenmarkt am Maybachufer in Neukölln wegen des hohen Besucheransturmes am Freitag geschlossen werden musste, geht es am Dienstag wieder weiter - allerdings mit einem komplett neuen Aufbau. „Es gibt nur noch zwei Eingänge: an der Schinkestraße und am östlichen Maybachufer", sagte Betreiber Nikolaus Fink dem Tagesspiegel.

Zehn Ordner kontrollieren den Einlass, zusätzlich setzt der Marktbetreiber sein eigenes Personal zur Kontrolle der Abstandsregelungen in der Warteschlange ein. Man werde nur so viele Kunden hineinlassen, dass der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden könne.

Letzte Woche hätten laut Aussage des Marktbetreibers mehr als doppelt so viele Menschen wie sonst den Markt besucht. Ausschlaggebend dafür sei das gute Wetter und der Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan gewesen. „Wir haben damit gerechnet, dass es durch die Wärme voller wird, aber nicht so“, sagt Fink. Auch durch die Lockerungsdebatte und die hohe Anzahl junger Leute im Bezirk sei der Andrang sprunghaft angestiegen.

Besonders getroffen hätte die Schließung vom vergangenen Freitag die Frischehändler, denen drei Stunden ihrer Verkaufszeit genommen wurde. Nachdem es nicht ruhiger wurde, ordnete das Bezirksamt in Abstimmung mit der Polizei eine Komplettschließung an. Als verantwortlicher des Marktes erwartet Fink nun den angekündigten Bußgeldbescheid und hofft auf Milde des Ordnungsamtes. „So wie am vergangenen Freitag, machen wir das als Betreiber nicht mehr mit.“

Am Dienstag und am Donnerstag finden die nächsten Märkte am Maybachufer statt. Der Verzehr von Essen und Getränken und das Verweilen sind nicht mehr gestattet. „Wir eröffnen nur zum Einkaufen, nicht als sozialer Treffpunkt."

Der Wochenmarkt am Boxhagener Platz in Friedrichshain löste das Problem ohne Einlasssperren, dort wurde die Fläche einfach verdoppelt. Dass sei laut Fink am Maybachufer nicht möglich. Auch die Anzahl der Händler auf dem Markt habe man um ein Drittel verringert, sagte Fink. Es werde gezielt Wert auf Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarf gelegt. „Sonnenbrillen, Schmuck und so weiter, alles was den Markt für Touristen und Flaneure ausmacht, lassen wir nicht mehr zu.“

Durch die Lockerungsgdebatte habe sich die Stimmung im Bezirk sehr geändert, besonders in Nord-Neukölln. „Gegenüber am Paul-Linke-Ufer sieht man junge Leute am Wasser wie die Hühner auf der Stange sitzen. Das ist eine ziemliche Fahrlässigkeit.“ Vor allem in den hippen Kiezen, wie Neukölln und Kreuzberg, sehe man immer mehr Disziplinlosigkeit. (Nina Dworschak)