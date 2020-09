Corona-Fall an Oberstufenzentrum in Pankow

Neuer Infektionsfall an einer Schule in Pankow: Es handelt sich um das von der Bildungsverwaltung betriebene Oberstufenzentrum "Elinor Ostrom" in Prenzlauer Berg. Dort trat in der Schülerschaft ein Positivfall auf, meldet Gesundheits- und Schulstadtrat Torsten Kühne (CDU). 20 Kontaktpersonen in der Schule wurden demnach ermittelt und in behördliche Quarantäne "abgesondert". Für die in Pankow wohnhaften Kontaktpersonen wurde die Testung veranlasst. Eine bezirkliche Schule in Pankow sei jedoch weiterhin nicht betroffen, so Kühne. Auch woanders im Bezirk seien Häufungen von Positivfällen derzeit nicht zu verzeichnen. Vorfälle oder Orte wie die Hasenheide, das Café Mio oder die Rosenthaler Straße "gibt es in unserem Bezirk aktuell nicht". Vorwiegend seien nach wie vor Infektionen im familiären bzw. privaten Umfeld oder durch Reiserückkehrer festzustellen. (Christian Hönicke)