Gebremster Verkauf auch am Kurfürstendamm

Unser Autor Cay Dobberke war am Mittwoch am Ku'damm unterwegs, wo viele Läden trotz der Lockerung der Corona-Regeln geschlossen blieben.

Normalerweise gehören die Tauentzienstraße und der Kurfürstendamm zu den belebtesten Einkaufsstraßen Berlins. Doch am Mittwoch war wenig los. Viele Läden, die eigentlich wieder hätten öffnen dürfen, blieben geschlossen. Ein Drogeriemarkt im Europa-Center begründete dies beispielsweise in einem Aushang damit, dass man das Personal in anderen nahen Filialen benötige.

Auch das KaDeWe am Wittenbergplatz, das Sportkaufhaus Adidas, die Filiale der japanischen Modekette Uniqlo und einige andere größere Einzelhändler machten nicht auf, obwohl ihnen der Verkauf zumindest auf einer Teilfläche von 800 Quadratmetern erlaubt gewesen wäre. Von den offenen Läden folgten die meisten der Empfehlung der AG City, die Kunden bis 18 Uhr statt wie üblich bis 20 Uhr zu bedienen.

Einen besonderen Weg hat Karstadt am Kurfürstendamm gewählt. Das Kaufhaus leitet Besucher durch die Süßwarenabteilung in einen abgegrenzten Bereich im Erdgeschoss. An dieser Stelle werden in der Regel nur Koffer und Taschen angeboten. Jetzt gibt es dort auch ausgewählte Waren aus geschlossenen Abteilungen.

Außerdem können sich Kunden, die schon genau wissen, was sie wollen, an einem Informationsstand melden. Dann bringen Karstadt-Mitarbeiter das Gewünschte aus den gesperrten Etagen.

Nur über einen Nebeneingang an der Augsburger Straße ist das Untergeschoss zugänglich. Darin haben – wie schon in den vorigen Wochen – die Lebensmittelabteilung, ein asiatischer Spezialitätenmarkt und der Hugendubel-Buchshop geöffnet. Seltsamerweise war der Hinweis auf Hugendubel auf einem Plakat am Eingang durchgestrichen. Dazu sagte eine Verkäuferin von Hugendubel, es habe ein „Hin und Her“ darum gegeben, wer bei Karstadt aufmacht und wer nicht. (Cay Dobberke)