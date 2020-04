Erste Unternehmen in Berlin und Brandenburg erhalten Kurzarbeitergeld ausbezahlt

Die meisten Unternehmen in Berlin und Brandenburg warten bisher vergeblich auf Zahlungen des Kurzarbeitergeldes durch die Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Regionaldirektion der Agentur für Berlin und Brandenburg begründete dies damit, dass die Behörde einen riesigen Berg an Anträgen bearbeiten müsse. Bis Mitte des Monats April hatten in Berlin 30.600 Unternehmen ihren Bedarf an Kurzarbeitergeld angezeigt, in Brandenburg waren es 22.400, also 53.000 in der Region insgesamt.

Bundesweit sind es laut Mittelstandsverband zehnmal so viele. Erhalten habe das Geld bisher niemand, sagte Verbandshauptgeschäftsführer Ludwig Veltmann dem Inforadio des rbb am Dienstag. Diese Aussage dementierte Holger Wenk, Sprecher der Regionaldirektion der BA. „Bereits seit Ende letzter Woche werden die ersten Auszahlungen von Kurzarbeitergeld an Unternehmen in Berlin und Brandenburg auf Basis vollständiger Anträge fortlaufend vorgenommen“, sagte er dem Tagesspiegel.

Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 beziehungsweise 67 Prozent des Nettolohns und wird zunächst von den Firmen vorgestreckt und an die Angestellten ausgezahlt. Später überweist die Bundesagentur das Geld an die Unternehmen. Die Anträge, deren Zahl nur noch geringfügig steige, seien nur der erste Schritt in dem Verfahren, erklärte Wenk. Anschließend müssten die Unternehmen einen Antrag auf Auszahlung des Geldes stellen – unter Angabe des konkreten Arbeitsausfalls und personenbezogen. „Auch dieser Prozess ist in vollem Gange, so dass die rückläufige Zahl der Anzeigen durch den Anstieg der Anträge für den März mehr als kompensiert wird“, sagte Wenk. Die Arbeitgeber können ihren Kurzarbeitergeld-Antrag mit den Abrechnungen auch schon dann stellen, wenn sie noch keinen Bescheid über die vorausgegangene Anzeige haben. Das spare Zeit.