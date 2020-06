An einer Spandauer Grundschule ist eine größere Zahl von Corona-Infektionen unter Schülern aufgetreten, auch an zwei Neuköllner Schulen gibt es Verdachtsfälle. Offenbar stehen sie alle miteinander in Verbindung. (Mehr Details unten im Blog.)

Die Berliner Landesregierung diskutiert ein Bußgeld für Maskenmuffel im öffentlichen Nahverkehr. Wie unser Tagesspiegel-Newsletter „Checkpoint“ berichtet, hat der Chef der Senatskanzlei intern die „nachlassende Tragedisziplin im ÖPNV und im Einzelhandel“ kritisiert. Nach Ansicht Christian Gäblers (SPD) müsse deshalb über ein Bußgeld nachgedacht werden. Möglicherweise wird das auch eines der Themen der heutigen Senatssitzung sein. Außer Kneipen und Restaurants dürfen künftig auch die Spielbanken länger als bis 23 Uhr öffnen. Das will der Senat auf seiner heutigen Sitzung beschließen. (Mehr dazu unten im Blog)

Nach der kompletten Schließung der preußischen Schlösser in Brandenburg und Berlin wegen der Corona-Pandemie werden die einstigen Herrscherhäuser im Welterbepark Sanssouci wieder geöffnet. Von Dienstag (10.00 Uhr) an kann das Schloss Sanssouci wieder zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, am Mittwoch folgt das Neue Palais, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten mitteilte. Auch weitere Häuser in Berlin und Brandenburg werden wieder geöffnet.

Während Eltern von Kitakindern am Dienstag vor dem Roten Rathaus für mehr Betreuungsangebote demonstrieren wollen, plant das Nachbarland Brandenburg Kitas komplett zu öffnen - und zwar ab Mitte Juni. Erste Beratungen soll es am Dienstag geben, der Beschluss soll Freitag fallen. In Berlin werden seit Montag Kinder zwischen vier und fünf Jahren wieder betreut. Wie es mit der Öffnung der Schulen weitergeht, bespricht der Senat wohl am Dienstag. Es wird erwartet, dass Berlin nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehrt.

