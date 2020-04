Corona-Fälle bei acht Diakonie-Pflegeträgern in Berlin-Brandenburg

Im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) sind bislang bei acht Trägern von Pflegeeinrichtungen Corona-Infektionen bestätigt worden. Betroffen seien sowohl Pflegebedürftige als auch Mitarbeitende, sagte eine DWBO-Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag in Berlin. Am Mittwoch war in Potsdam-Hermannswerder ein größerer Corona-Ausbruch in einem Diakonie-Pflegeheim bekanntgeworden. 38 der 80 Bewohner und fünf Mitarbeitende wurden positiv getestet.

Die Entscheidung, mit Daten und Informationen an die Presse zu treten, liege in all diesen Fällen bei den rechtlich selbständigen Mitgliedern der Diakonie, betonte die Sprecherin. In Berlin und Brandenburg sind den Angaben zufolge 91 ambulante, 113 stationäre Pflegeeinrichtungen, 70 Tagespflegen und 15 Seniorenstätten Mitglied im Diakonischen Werk. Die Einrichtungen beschäftige vor allem die fehlende Schutzausrüstung, betonte Diakonie-Direktorin Barbara Eschen. Die Beschaffung sei weiter schwierig, weil „wahnsinnig viele Institutionen zurzeit bestellen“. Hier sei die Politik gefordert. (epd)