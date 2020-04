Polizei: Großteil der Berliner hält sich an Corona-Regeln





Die meisten Berlinerinnen und Berliner halten sich am Osterwochenende laut Polizei an die Corona-Regeln. Ein Großteil der Menschen halte den Mindestabstand ein, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen. Nach zwei Zwischenfällen am Samstag sei es in der Nacht zu Sonntag sehr ruhig geblieben.

Tagsüber waren der jüngsten Bilanz zufolge rund 670 und während der Nacht etwa 200 Polizisten im Stadtgebiet unterwegs. Sie hätten 27 Objekte sowie 1784 Menschen überprüft, hieß es. So beendeten die Beamten etwa Partys in Schöneberg und Moabit mit jeweils 14 Feiernden. Unter dem Strich standen bei den Kontrollen schließlich neun Strafanzeigen und 105 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.



Am Ostersonntag sollen wieder rund 500 Polizeibeamte die Einhaltung der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung kontrollieren. Bei sommerlichen Temperaturen werde verstärkt in Parks und Grünanlagen und auch an den Berliner Seen kontrolliert, hieß es. In den Wäldern der Stadt unterstützen Beamte der Bundespolizei auf Pferden die Kontrollen.

Am Samstagnachmittag hatten sich fast 400 Menschen zu einer Demonstration gegen die Aussetzung der Grundrechte am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte versammelt. Bei einem harten Kern von Teilnehmern, der sich nicht habe entfernen wollen, sei es zum Zweck der Identitätsfeststellung zu „vorübergehenden Freiheitsbeschränkungen“ gekommen, teilte die Polizei mit. Eine Kundgebung am Leopoldplatz in Berlin-Wedding für einen besseren Schutz Geflüchteter vor dem Virus war zuvor ähnlich verlaufen.

Seit dem 23. März, nach Inkrafttreten der Verordnung gegen die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, registrierte die Polizei 1392 Ordnungswidrigkeiten, sprich Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. (dpa)