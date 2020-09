Michael Müller kündigt neue Einschränkungen an

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Berlin geht der Regierende Bürgermeister Michael Müller von neuen Einschränkungen aus. "Jetzt kommt ein konkreter Maßnahmenplan", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die Senatssitzung am kommenden Dienstag. "Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen, bei diesen Feiern vor allen Dingen im öffentlichen Raum, das wird man so nicht zulassen können." Dies müsse "gegebenenfalls auch über Alkoholverbote ähnlich wie in München, wie in Bayern", geschehen, "wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist."

Zwar sei es oft schwer, den genauen Ort der Ansteckung zu ermitteln, doch gebe es in der Gastronomie nicht dieselbe "Infektionsdynamik" wie bei privaten Feiern. Bei jungen Erwachsenen, die unter freiem Himmel, in Parkanlagen feierten, gebe es jedoch "eine deutlich stärkere Dynamik der Infektionstätigkeit" als bei jenen, die sich in der Gastronomie an einem Tisch aufhielten und in Kontaktlisten erfasst würden. Auch wenn in den drei besonders betroffenen Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln nun verstärkte Kontrollen von Clubs (die unter freiem Himmel Partys organisieren) verabredet wurden, hält Müller insgesamt jedoch wenig von lokalen Maßnahmen. "Das ist sehr, sehr schwer, regional zu reagieren", sagte der Regierende Bürgermeister. "Die Leute bewegen sich ja bezirksübergreifend." Sein Plan: "Wir denken schon daran, dass wir doch für ganz Berlin Maßnahmen auch treffen müssen."

In einem anderen Punkt will Berlin München nicht folgen: bei einer Maskenpflicht im Freien, die ab diesem Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt an besonders belebten Orten gilt. "Ich glaube, das wird bei uns noch sehr kritisch gesehen, ob das wirklich hilft und ob wir diesen Weg wirklich gehen wollen. Wir werden uns wahrscheinlich eher auf die anderen Maßnahmen beschränken", sagte Müller. Eine Maskenpflicht sei vor allem dort wichtig, wo man anderen nicht ausweichen könne, etwa im Einzelhandel oder im Nahverkehr - und dort werde sie ja auch beachtet. "Dass auf großen Plätzen, wo man ausweichen kann, wo man sich nicht so direkt begegnet, auch eine Maskenpflicht herrschen wird, das sehe ich für Berlin noch nicht." Zwar ist Berlin am stärksten von allen Bundesländern betroffen, im Vergleich der Großstädte liege die Hauptstadt jedoch im unteren Drittel der Infektionstätigkeit, betonte Müller.

Auf mehr Normalität werden die Berliner in den nächsten Monaten verzichten müssen. "Zumindest werden wir keine weiteren Lockerungen vornehmen", sagte Müller. Eigentlich seien die für Veranstaltungen, Messen oder Kongresse im Herbst angedacht gewesen. Doch in Lichte steigender Infektionszahlen sagte Müller: "Ich sehe keine weiteren Lockerungen und gegebenenfalls eben sogar ein paar Rückschritte bei der Begegnungsmöglichkeit, was die Teilnehmerzahl anbelangt." Auch den Fußballvereinen machte er keine Hoffnungen. Ein Union-Spiel mit 20.000 Fans? "Das geht so nicht, solange wir keinen Impfstoff haben", sagte Müller.