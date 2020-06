In Berlin gibt es Anzeichen für ein intensiveres Infektionsgeschehen. Mit 1,23 liegt die Reproduktionszahl zum dritten Mal in Folge über 1,2. Somit ist eine der drei Corona-Ampeln auf Rot umgesprungen, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mitteilte.

Die anderen beiden Ampeln zeigen weiterhin Grün. Allerdings ist die Inzidenz gestiegen: also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bezogen auf sieben Tage. Sie liegt aktuell bei 8,78 Neuinfektionen, während sich der Wert in der vergangenen Woche um 5 bewegte. "Die Gesamtfallzahl der 24. Meldewoche ist deutlich höher als die der letzten vier Vorwochen und wird sich durch Nachmeldungen in den nächsten Tagen noch weiter erhöhen", erklärte die Senatsverwaltung zudem. Eine gute Nachricht gibt es von den Intensivstationen: Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt weiterhin nur bei 3,6 Prozent, der Wert stagniert auf niedrigem Niveau. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Die Zahl der Corona-Infizierten in den unter Quarantäne gestellten Wohnblöcken in Neukölln ist weiter gestiegen. Inzwischen seien mit Stand Dienstagabend 70 Fälle bekannt, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel am Mittwoch bei radioeins. Der SPD-Politiker warnte vor nachlassender Disziplin in der Allgemeinbevölkerung bei der Einhaltung der Corona-Regeln. In Neukölln stehen 369 Haushalte in sieben Wohnblöcken unter Quarantäne. Trotz Querverbindungen in andere Bezirke besteht nach Einschätzung des Reinickendorfer Amtsarztes Patrick Larscheid nicht die Gefahr, dass sich der Ausbruch auf ganz Berlin ausbreitet. Die betroffenen Infizierten lebten abgeschottet zu anderen.

Spandaus ältestes Gymnasium ist wegen Corona-Fällen für drei Tage geschlossen worden. „Am Kant-Gymnasium sind bestätigte Covid19-Fälle aufgetreten“, schrieb die Schule auf ihrer Internetseite. Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 10 und der Oberstufe müssen als Kontaktpersonen isoliert werden. „Auch 20 Lehrkräfte müssen sich in Quarantäne begeben.“ In knapp drei Monaten Corona-Einschränkungen ahndete die Berliner Polizei fast 5000 Verstöße. Vom 14. März bis 11. Juni gab es 1690 Strafanzeigen. Dabei kann es um verbotene Öffnungen von Läden und Lokalen oder um Veranstaltungen und Partys gehen. Dazu kamen 3123 Ordnungswidrigkeiten etwa wegen zu geringer Abstände zu anderen Menschen..

