Kalayci: Hygienekonzept für Gastronomie soll morgen kommen

Der Senat wird wohl am morgigen Dienstag ein Hygienekonzept für die bereits geöffneten Berliner Gaststätten vorlegen. Gesundheitssenatorin Kalayci sagte, man sei im Senat "in guter Abstimmung" über ein Hygienekonzept in der Gastronomie. Kalayci sagte, diese Vorgaben seien wichtig, jedoch sei es ebenso wichtig, "dass sie eingehalten werden". Der Fall in einer Gaststätte in Leer (NRW), von der aus sich das Virus kürzlich verbreitete, zeige ja, wie wichtig Hygieneregeln in den Gaststätten seien - und dass sie eingehalten werden.