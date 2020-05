Demonstrationen, Fitnessstudios, Autokinos: Der Senat will am Dienstag über weitere Lockerungen beraten. Doch eine Entwicklung stellt das infrage: Die Reproduktionszahl „R“ ist zum dritten Mal in Folge im roten Bereich (1,37 nach 1,23 und 1,22 bei einem Grenzwert von 1,20), wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montagmorgen im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses mitteilte. Damit zeigt die erste der drei Ampeln nun „Rot“. „Wenn sich das stabilisiert, müssen wir uns Sorgen machen“, sagte Kalayci. Allerdings wies sie darauf hin, dass sich die anderen Indikatoren positiv entwickelten.

Die Senatsgesundheitsverwaltung gab am Sonntagabend die Zahl aller Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie mit 6641 an. Die Zahl der aktiven Fälle ist weiter von 396 auf 390 gesunken. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet, insgesamt sind bisher 191 Patienten an Covid-19 gestorben. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Berlins Restaurants, Imbisse und Cafés dürfen unter Hygiene- und Abstandsauflagen wieder öffnen, reine Schankwirtschaften wie Kneipen und Bars bleiben jedoch weiterhin geschlossen. Kneipenbetreiberinnen und -betreiber fühlen sich deswegen ungerecht behandelt und wollen am Montag berlinweit demonstrieren. Nach der Corona-Zwangspause dürfen Personenschiffe wieder fahren. Die Reederei Riedel startet direkt am Montag mit drei Spreefahrten zwischen dem Hauptbahnhof und der Oberbaumbrücke. Die Reederei Stern und Kreis folgt dann am Dienstag.

