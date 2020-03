Um 90 Prozent ist der Betrieb an den Berliner Flughäfen durch die Coronakrise eingebrochen, die Flughafengesellschaft hat Kurzarbeit beantragt - und ein SPD-Verkehrspolitiker mangels Auslastung die Schließung des Airports Tegel gefordert. Jetzt macht Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses klar, dass auch der Senat über die vorübergehende Schließung nachdenkt (mehr im Blog weiter unten).

Ami Mittwoch ist in Berlin ein vierter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um einen 83-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Erst am Dienstagabend wurde bekannt, dass ein 42-Jähriger mit einer kranken Lunge nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben war. Derzeit sind in Berlin 1645 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Mittwoch, 16.30 Uhr). Das sind 220 mehr als am Vortag. 208 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 38 davon auf Intensivstationen. Am Dienstag waren es noch 112 beziehungsweise 26.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]