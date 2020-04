Was gut zu funktionieren scheint: In den vielen kleinen Läden ist durch Türen und Schaufenster kein Gedränge zu erkennen. An den Eingängen weisen Schilder auf die Regeln hin, Kunden achten darauf, die Geschäftsleute auch.



Was verwundert: An einem Supermarkt, der über Wochen einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Eingang postiert hatte, damit es in den Gängen nicht zu eng zugeht, regelt schon am zweiten Tag in Folge den Einlass nicht mehr. Keine Schlange mehr draußen, Kunden gehen direkt hinein, und merken erst allmählich, wie voll es doch ist.



Was schon lange unverständlich ist: In der Markthalle am Marheinekeplatz sind zwar vor jedem Verkaufsstand Abstandsmarkierungen angebracht, doch mitten im Gang stehen schon seit Wochen zusätzlich Tische mit Waren. Dadurch ist es an einigen Stellen schon bei normalem Betrieb ausgeschlossen, durch die Halle zu gehen und die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten.