Gestern erst hatten wir exklusiv gemeldet, dass inzwischen täglich 8000 Coronavirus-Tests in Berlin durchgeführt werden. Noch vor gut zwei Wochen lag die Kapazität bei einem Maximum von 2000 Tests pro Tag. Das ist laut führenden Virologen wichtig, damit möglichst viele Infizierte als solche erkannt werden und die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz anderer ergriffen werden können.

Nun hat die Senatsgesundheitsverwaltung mitgeteilt, dass auch das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) an seinem Standort in Frank-furt (Oder) und die Bayer AG Tests auswerten. Das LBB schlägt mit 200 Tests pro Tag zu Buche. Die Bayer AG hat an seinem Sitz in Wedding auf zwei Etagen ein Testlabor aufgebaut, in dem täglich 1000 Analysen durchgeführt werden können. Rund 140 Mitarbeiter hatten sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet. Die für die Analysen benötigten Geräte und Personal stammen aus allen Bereichen der Forschung und Entwicklung des Pharmakonzerns, hieß es.

Der LLBB-Standort in Adlershof fungiert dabei als Logistikzentrale: Hier gehen die Proben ein, werden aufbereitet und in die beiden Analyselabore nach Frankfurt (Oder) und Wedding geschickt. Im Anschluss werden die Ergebnisse dann an das Landeslabor in Adlershof zurückgemeldet. Für einen optimalen Ablauf sorgt die klare Aufgabenteilung: das Landeslabor nimmt die Proben an und bereitet sie so auf, dass nur nicht-infektiöses Material nach Frankfurt (Oder) oder zum Bayer-Standort transportiert werden muss. Dort finden dann die eigentlichen Analysen des Probenmaterials statt.



[Sie befürchten, sich infiziert zu haben? Hier haben wir aufgelistet, wohin sie sich wenden können und was dabei zu beachten ist.]